Ilka Štuhec: Nimam si česa očitati

Na letošnjem prvenstvu je ostala zbrana tudi po tem, ko je na terenu v sredo med ogrevanjem pred superveleslalomom na smučeh padla in si zlomila nogo njena mama in glavna trenerka Darja Črnko. Zaradi zloma stegnenice je morala na operacijsko mizo. Ilki njena mama na dan odločilne tekme ni mogla posredovati informacij s terena, jo je pa vseeno bodrila iz ciljne arene, saj si je nastop hčerke ogledala iz vozička. "Pri sebi me je navdušilo mogoče predvsem to, da sem vztrajala, da sem poslušala svoje občutke in sem spremenila stvari, za katere mislim, da jih je bilo treba spremeniti, in da nadaljujem z istim ali še večjim veseljem," je pred odhodom na SP v Mariboru povedala Štuhecova.

"Ni vedno bilo tako lahko. Ne gre jemati za samoumevno, da bodo zadeve šle, kot so, da se bo vse to sestavilo, kot se je. Sem pa enostavno čutila, da to še ni to in da je vredno še enkrat poskusiti in dati vse. Pa konec koncev, roko na srce, dosti slabše tako ne bi moglo biti. Potem smo poiskali zadeve, ki se niso ujemale, našli smo opremljevalca Kästle, našli smo trenerja Marka Vukičevića, in ja, v bistvu to je to," je recept za uspeh razkrila Štuhec, ki je bila na sobotnem ženskem smuku na progi Roc de Fer z 32 leti najstarejša tekmovalka na startnem seznamu. "Saj dejstvo je, da nisem več ravno najmlajša, kar se pozna na telesu. So tudi že določene poškodbe in kakšna hiba. Leta vrhunskega športa se poznajo, to je dejstvo, ampak čisto z vsem se uspešno spoprijemam. Počutim se res odlično. Zdaj, kako dolgo bo pa to še trajalo, pa ne vem, v bistvu ne razmišljam o tem. Zdaj mi je super, zdaj se imam lepo in dokler se bom imela tako, bo to še trajalo."