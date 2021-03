Ilka Štuhec: Nova sezona se začne točno zdaj

Organizator je moral načrtovani finalni smukaški tekmi za smučarke in smučarje odpovedati zaradi prevelikih količin novozapadlega snega. "Tokrat vreme nikakor ni hotelo sodelovati, žal je bilo vse odpovedano, a je, kakor je, proti temu se ne gre boriti," je sprva dejala izkušena alpinka, ki se je v pogovoru za uradno spletno stran SZS ozrla na minulo sezono, ki se ni razpletla po pričakovanjih, ter pogled že kaj kmalu usmerila na naslednjo. Rezultati, kot so 27., 20. in 41. mesto v Val di Fassi, so pomenili hladen tuš, po obetavnem začetku sezone v Val d'Iseru in St. Antonu, kjer so Štuhčevo malenkosti in pičle desetinke ločile od zmagovalnega odra. Temu je bila najbližje s četrtim mestom. Po prvih treh smukih je bila še del najboljše peterice.