Ilka Štuhec o ciljih: Res ni velikih tekem, a globuse se še vedno deli

Dosedanje priprave so po besedahIlke Štuhec potekale zelo dobro. "Vreme nam je bilo naklonjeno. Pogoji so bili super. Lahko smo delali vse, kar smo si izmislili. Zato smo potegnili maksimum in sem več kot pripravljena na težje podvige," je povedala tudi sama. Tudi njej misli že uhajajo v Lake Louise, na prizorišče prvih tekem nove sezone v hitrih disciplinah. "Po eni strani je do tja še daleč, a bomo hitro tam. Vem, da mi bo zelo dobro del ta daljši kamp, ki ga imamo pred tem v Copper Mountainu, kjer so res vrhunski pogoji, prava proga za hitre discipline. Pripravljena sem za tja in potem ne dvomim, da tudi za Lake Louise," je dodala. Po koncu lanske zime, v kateri se zaradi poškodbe ni mogla boriti za smukaški globus, se je razšla s trenerjem Gregom Koštomajem in kineziologinjo Anjo Šešum ter začela sodelovati z novim švicarskim trenerjem ter novima sodelavcema za kondicijsko in telesno pripravo. Novi trener Stefan Abplanalppravi, da je zdaj v dobri formi. "Ko sva se prvič skupaj spet dotaknila snega, sem bil impresioniran, kako dobra in močna je prišla nazaj. Začeli smo z osnovami in nato stopnjevali. Ilka je zelo ambiciozna športnica, njeni cilji so visoki, enako tudi moji. Tudi jaz imam velika pričakovanja, tudi od sebe, in čudovito je delati s športnico, ki ima enak odnos," je povedal. Najpomembnejše, ko športnik pride nazaj po poškodbi, je po njegovih besedah ugotoviti, v kolikšni meri se ga sme obremeniti. "Z Ilko imava dobro komunikacijo in se dobro ujameva," je dejal. Besede "strah" pred snegom ne priznava, ampak prej "spoštovanje" do snega. "Ko prvič stopiš na smuči, je razumljivo, da si previdnejši. To smo pričakovali, a smo pametni in ne delamo neumnosti. Ilka je bila pa zelo samozavestna in sproščena," je še povedal Abplanalp.