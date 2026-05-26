Ilka Štuhec ostaja v smučanju: kaj je njena nova funkcija?

Ilka Štuhec je sicer zadnjih nekaj sezon tudi tekmovala na smučeh omenjenega proizvajalca: "Odslej bom njihova ambasadorka. Če bo potrebno, bom hodila na tekme in pomagala pri posameznih zadevah. Več bom sodelovala pri preizkusih turistične opreme, medtem ko pričakujem, da bo v tekmovalnem delu moja vloga nekoliko manjša, saj si vsak tekmovalec sam prilagaja nastavitve."

Mariborčanka je na Snežnem stadionu spregovorila tudi o občutkih ob koncu kariere: "Vse skupaj je zelo enostavno, saj sem začutila, da je vsega konec. Pred sezono sem si rekla, da je ta moja zadnja in tako pač je. Zdaj skušam uživati, kolikor je le mogoče."

Specialistka za hitre discipline ob tem priznava, da med kariero ni uresničila vseh zadanih ciljev: "Nobena skrivnost ni, da je bila v načrtu tudi kakšna medalja več, a življenje se je enostavno obrnilo v drugačno smer. Vseeno pa sem dosegla kar nekaj odmevnih rezultatov, tako da se lahko 'upokojim' v miru."

V isti sapi je v izteku nekdanje proge za Zlato lisico dejala še, da ne obžaluje, da ji ni uspelo pred domačimi navijači poseči po najvišjih mestih. "Tukaj sem bila deseta v slalomu in 14. v veleslalomu, kar za smukačico nista slaba dosežka," je o svojih nastopih na pohorskih strminah povedala Štuhčeva.