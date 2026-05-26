Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Ilka Štuhec ostaja v smučanju: kaj je njena nova funkcija?

Maribor, 26. 05. 2026 17.27 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
FOTOGALERIJA: Ilka Štuhec razkrila, da bo nadaljevala kariero

Nekdanja slovenska alpska smučarka in dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je ob robu druženja z navijači na Snežnem stadionu pod Pohorjem ob koncu kariere dejala, da še vedno ostaja prisotna v alpskem smučanju. Odslej bo delovala v razvojnem oddelku avstrijskega proizvajalca smuči Kästle.

Ilka Štuhec je sicer zadnjih nekaj sezon tudi tekmovala na smučeh omenjenega proizvajalca: "Odslej bom njihova ambasadorka. Če bo potrebno, bom hodila na tekme in pomagala pri posameznih zadevah. Več bom sodelovala pri preizkusih turistične opreme, medtem ko pričakujem, da bo v tekmovalnem delu moja vloga nekoliko manjša, saj si vsak tekmovalec sam prilagaja nastavitve."

Ilka Štuhec po koncu kariere
Ilka Štuhec po koncu kariere
FOTO: Luka Kotnik

Mariborčanka je na Snežnem stadionu spregovorila tudi o občutkih ob koncu kariere: "Vse skupaj je zelo enostavno, saj sem začutila, da je vsega konec. Pred sezono sem si rekla, da je ta moja zadnja in tako pač je. Zdaj skušam uživati, kolikor je le mogoče."

Specialistka za hitre discipline ob tem priznava, da med kariero ni uresničila vseh zadanih ciljev: "Nobena skrivnost ni, da je bila v načrtu tudi kakšna medalja več, a življenje se je enostavno obrnilo v drugačno smer. Vseeno pa sem dosegla kar nekaj odmevnih rezultatov, tako da se lahko 'upokojim' v miru."

V isti sapi je v izteku nekdanje proge za Zlato lisico dejala še, da ne obžaluje, da ji ni uspelo pred domačimi navijači poseči po najvišjih mestih. "Tukaj sem bila deseta v slalomu in 14. v veleslalomu, kar za smukačico nista slaba dosežka," je o svojih nastopih na pohorskih strminah povedala Štuhčeva.

Ilka Štuhec na Zlati lisici leta 2017
Ilka Štuhec na Zlati lisici leta 2017
FOTO: Damjan Žibert

Navkljub dejstvu, da ji na domačem hribu ni uspelo zabeležiti vidnega rezultata, so jo ob slovesu z navijači prevevali posebni občutki: "Na tem hribu sem odraščala in začela smučati, zato je zelo lepo, da na tem mestu tudi končujem kariero."

Izpostavila je, da je v njenem življenju navkljub športni upokojitvi še vedno prisotnega precej adrenalina. Ko gre za športne dosežke, pa je najbolj ponosna na ljudi, ki so ji skozi kariero stali ob strani. "Rezultati niso bili tako slabi, a največ mi pomenijo lepi trenutki, ki sem jih delila z bližnjimi, predvsem z mamo," je o stvareh, ki so ji najpomembnejše v življenju, spregovorila Štuhčeva.

Uspešna kariera je sicer pustila posledice na njenem zdravju, saj jo v začetku junija ponovno čaka operacija kolena: "V letošnjem poletju me čaka rehabilitacija. Temu se bom skušala popolnoma posvetiti, da bom lahko jeseni šla v službo, kjer bom spet smučala, a ne več tekmovala," je sklenila Štuhčeva, ki je v karieri poleg dveh naslovov svetovne prvakinje osvojila še mala kristalna globusa v kombinaciji in smuku.

smučanje ilka štuhec

Slovenski hokejski čudež spisal novo neverjetno zgodbo

24ur.com Ilka Štuhec ima s St. Antonom neporavnane račune: Zadnji spomini niso najboljši
24ur.com Je Slovenija (še) smučarska nacija?
24ur.com Kljub desetinam kolajn z največjih tekmovanj prihodnost slovenskega deskanja negotova
24ur.com 'Na treningu sem hotela zbuditi smučarske občutke iz začetka sezone'
24ur.com 'Slovenija smučanja skoraj nima več'
24ur.com Prevc: Roglič? Poosebljena potrditev, da je potrebno vztrajati
Moskisvet.com Tako lepa je pod kombinezonom nekdanja smučarska skakalka
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa
26. 05. 2026 17.39
Super, službo za naprej ima, Slovenija si je oddahnila.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
vizita
Portal
Kaj se zgodi z jetri, če se občasno napijete?
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
cekin
Portal
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
moskisvet
Portal
Ste preverili veljavnost e-vinjete? Dars opozarja na junijski rok
Umrla legenda slovenskega rokometa
Umrla legenda slovenskega rokometa
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
okusno
Portal
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725