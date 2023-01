Ilka Štuhec ostala brez smukaške preizkušnje v St. Antonu

Smuka, predvidenega za soboto, ne bodo izpeljali, ker niso izpeljali nobenega od dveh uradnih preizkusov smukaške proge. Slednje seveda ni v skladu z načrti najboljše slovenske smukačice, dvakratne svetovne prvakinje, ki se je po menjavi opreme v tej sezoni prvič po treh letih in 10 mesecih znova zavihtela na oder za zmagovalke.

Mariborčanka je smuk v St. Moritzu 17. decembra lani končala na drugem mestu. Hitrejša od Slovenke je bila le najboljša smukačica zadnjih let Italijanka Sofia Goggia, ki je slavila s prednostjo 43 stotink sekunde.

V načrte najhitrejše Slovenke na smukaških progah se je vpletlo vreme in preprečilo izvedbo prvega ženskega smuka v letu 2023.

Za zdaj pa ni ogrožen ženski smuk v Cortini d'Ampezzo, ki bo na sporedu naslednjo soboto, 21. januarja. Ilka Štuhec je na progi Olympia delle Tofane v Dolomitih doslej trikrat stala na smukaških stopničkah. Prvič s tretjim mestom na smuku 28. januarja 2017 in nato še 18. in 19. januarja, ko je bila najprej druga in zatem tretja.

Štuhec je po štirih izpeljanih smukih v tej sezoni na odličnem tretjem mestu v posebnem seštevku discipline. Zbrala je 192 točk, več jih imata na svojem račun le Goggia 380 in Švicarka Corinne Suter 218. 32-letna slovenska šampionka je sezono odprla s petima mestoma na smukih v Lake Louisu, najslabša 12. je bila nato na prvem od dveh smukov St. Moritzu.