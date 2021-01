Superveleslalom ostaja črna pika: Štuhčeva odstopila, vodi Gut-Behramijeva

Na izjemno zahtevni progi, kjer so se odstopi kar vrstili, je vratca v srednjem delu proge zgrešila tudi Ilka Štuhec. Pred njo je z nastopom denimo že po nekaj zavojih končala junakinja sobotnega smuka, Italijanka Sofia Goggia, s še zdaleč ne brezhibno vožnjo pa je tako v vodstvu razmeroma zanesljivo ostajala Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je nastopila s startno številko 5. Še najbolj sta se ji približali Italijanka Marta Bassinona drugem (+0,16 sekunde) in rojakinja Corinne Suterna tretjem mestu (+0,20). Tako je ostalo tudi po nastopu češke zvezdnice Ester Ledecke, ki je pred vstopom v zadnji del proge kot številne tekmice pred njo napravila večjo napako in izgubila preveč časa za vnovičen preboj na stopničke.

Dvakratna svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec je sobotni smuk končala v prvi deseterici na šestem mestu. Zgolj 12 stotink sekunde jo je ločilo od stopničk. Nedeljski superveleslalom pa se ji ni posrečil. Že v zgornjem delu ni našla idealne linije. Po drugem merjenju vmesnega časa je na enem od zavojev zašla iz linije ter zgrešila naslednja vrata. Naslednja ženska postaja tekmovalk v hitrih disciplinah bo Crans Montana, pred odhodom na februarsko svetovno prvenstvo v Cortini d'Apmezzo Štuhčevo čaka še nastop v Garmisch-Partenkirchnu.

Štuhčeva ima sicer po uvodnem delu sezone dovolj razlogov za optimizem. Na prvem smuku v Val d'Iseru je bila tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu, na drugem smuku na istem prizorišču sedma. Superveleslalom v Val d'Iseru je končala na 15. mestu. Prvič po SP v Aareju leta 2019 je bila del najhitrejše superveleslalomske petnajsterice. V St. Antonu pa ji precej zavita postavitev ni bila pisana na kožo. Mariborčanka bo na SP prihodnji mesec v Cortini napadala še tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku.

