Ilka Štuhec po letu 2018 znova v top 7 na superveleslalomih

Ilka Štuhec je vrhunski nastop uprizorila že v soboto, ko je na smuku osvojila četrto mesto. Tretje mesto, tega je zasedla še ena veteranka Američanka Lindsey Vonn , je zgrešila za pičle štiri stotinke sekunde. Prve stopničke v tej disciplini po letu 2018, superveleslalom je za Štuhec druga disciplina za smukom, so bile tokrat oddaljene 54 stotink sekunde.

Tudi tokrat je tretje mesto zasedla 41-letna Lindsey Vonn, ki po vrnitvi po tekmovalni upokojitvi znova blesti v olimpijski sezoni. Najhitrejša je bila 33-letna Sofia Goggia , ki je za 27. zmago v svetovnem pokalu, osmo na superveleslalomih, za 15 stotink ugnala superveleslalomsko odkritje sezone iz Nove Zelandije 24-letno Alice Robinson , zmagovalko uvodnega superveleslaloma v St. Moritzu.

Štuhec je danes tako kot v soboto izkoristila ugodno startno številko. Na smuku je nastopila kot druga, danes kot četrta. Ob prihodu v cilj je za šest stotink izboljšala čas prve na startu Američanke Keely Cashman ter prevzela vodstvo.

Od Slovenke so bile poleg najboljših treh hitrejše še Italijanka Elena Curtoni za 17 stotink, za osem stotink Francozinja Camille Cerutti, ta se je med najboljše zavihtela kot 27 na startu, in zmagovalka sobotnega smuka Avstrijka Cornelia Hütter, ki je Štuhec prehitela za šest stotink.

Specialistke za hitri disciplini naslednji tekmi v smuku in superveleslalomu čakata 10. in 11. januarja v Zauchenseeju v Avstriji. Štuhec se bo na novoletni premor odpravila kot deseta najboljša v smukaškem, 15. v superveleslalomskem in 22. v skupnem seštevku svetovnega pokala.