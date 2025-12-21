Naslovnica
Zimski športi

Ilka Štuhec po letu 2018 znova v top 7 na superveleslalomih

Val d'Isere, 21. 12. 2025 12.48 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Ilka Štuhec

Italijanka Sofia Goggia je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Val d'Iseru. V Franciji se je odlično znašla Slovenka Ilka Štuhec, ki je za najboljšo danes zaostala manj kot sekundo (+0,90), kar ji je prineslo sedmo mesto. To je najboljši dosežek Štuhec na superveleslalomih po zmagi v Val Gardeni pred sedmimi leti.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: AP

Ilka Štuhec je vrhunski nastop uprizorila že v soboto, ko je na smuku osvojila četrto mesto. Tretje mesto, tega je zasedla še ena veteranka Američanka Lindsey Vonn, je zgrešila za pičle štiri stotinke sekunde. Prve stopničke v tej disciplini po letu 2018, superveleslalom je za Štuhec druga disciplina za smukom, so bile tokrat oddaljene 54 stotink sekunde.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi tokrat je tretje mesto zasedla 41-letna Lindsey Vonn, ki po vrnitvi po tekmovalni upokojitvi znova blesti v olimpijski sezoni. Najhitrejša je bila 33-letna Sofia Goggia, ki je za 27. zmago v svetovnem pokalu, osmo na superveleslalomih, za 15 stotink ugnala superveleslalomsko odkritje sezone iz Nove Zelandije 24-letno Alice Robinson, zmagovalko uvodnega superveleslaloma v St. Moritzu.

Sofia Goggia
Sofia Goggia
FOTO: AP

Štuhec je danes tako kot v soboto izkoristila ugodno startno številko. Na smuku je nastopila kot druga, danes kot četrta. Ob prihodu v cilj je za šest stotink izboljšala čas prve na startu Američanke Keely Cashman ter prevzela vodstvo.

Od Slovenke so bile poleg najboljših treh hitrejše še Italijanka Elena Curtoni za 17 stotink, za osem stotink Francozinja Camille Cerutti, ta se je med najboljše zavihtela kot 27 na startu, in zmagovalka sobotnega smuka Avstrijka Cornelia Hütter, ki je Štuhec prehitela za šest stotink.

Specialistke za hitri disciplini naslednji tekmi v smuku in superveleslalomu čakata 10. in 11. januarja v Zauchenseeju v Avstriji. Štuhec se bo na novoletni premor odpravila kot deseta najboljša v smukaškem, 15. v superveleslalomskem in 22. v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Preberi še Ilka Štuhec štiri stotinke za stopničkami: Vesela sem, a ostaja grenak priokus

Na vrhu seštevka je Mikaela Shiffrin, ki je izpustila hitri konec tedna v Val d'Iseru. Američanka bo nove rekorde lovila konec decembra na tekmah v veleslalomu in slalomu v Semmeringu. Shiffrin ima 558 točk, na 74 točk razlike se ji je približala Robinson, Goggia je tretja z zaostankom 186 točk.

Denis Šteharnik
Denis Šteharnik
FOTO: Damjan Žibert

Robinson vodi v superveleslalomskem seštevku s 180 točkami, 20 več jih ima od Goggie. Pri Štuhec se pozna, da je v pripravljalnem obdobju trenirala veleslalom, prav bolj tehnične proge so ji v zadnjih sezonah predstavljale največji izziv.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Imeli smo nekaj težav na smukaškem treningu, iskali smo najboljše nastavitve pri opremi, v samih linijah, ampak na koncu je Ilka vse skupaj uspela sestaviti, kar se je odrazilo v odličnem nastopu. Za zdaj sem zelo zadovoljen z delom, moram pohvaliti ekipo, ki deluje odlično, od fizioterapije, servisa do trenerjev. Prepričan sem, da smo na pravi poti in da bomo še videli Ilko s takšnimi ali pa še boljšimi predstavami," je po sobotnem smuku dejal trener Denis Šteharnik, ki je letos začel sodelovati s slovensko šampionko.

alpsko smučanje ilka štuhec super g

KOMENTARJI1

antar
21. 12. 2025 14.05
Ilka, le tako naprej, držimo pesti zate.
Odgovori
0 0
bibaleze
