Ilka Štuhec po šestih mesecih na snegu: Bil je res super dan

"Res je bilo super. Postavila sem se na smučke in se smučala. Ni bilo težav, tudi koleno in vse ostalo se je kar hitro spomnilo, kako se obnašati. Po nekaj uvodnih vožnjah in lažjih vajah smo šli že na nekoliko zahtevnejše zadeve. Bil je res super dan in zelo se veselim celotnega kampa ter vsega, kar prinaša nadaljevanje,"je dejala Ilka Štuhec.