Ilka Štuhec po slabšem zaključku sezone: Ne grem še v penzijo!

"Še bom vztrajala, verjamem, da imam še kaj za pokazati. Kljub mogoče nekaterim upom oz. krikom tu in tam koga – ne grem še v penzijo," je našemu novinarju Maticu Flajšmanu povedala nasmejana Ilka Štuhec . "Odločitev sploh ni bila težka. Seveda se kdaj in kdaj pojavi kakšen pomislek, da nisem ravno najmlajša, da pred seboj nimam še deset let kariere, ampak ni bilo nobenega dvoma, da bi pač rekla 'to je to'. Poznam ozadje, zakaj so se stvari dogajale, kot so se. To res ni razlog, zaradi katerega bi postavila smuči v kot," je poudarila 30-letnica, ki nas je v preteklosti navduševala s številnimi serijskimi uspehi – predvsem v smuku, pa tudi v superveleslalomu.

Trenutne zimske razmere je izkoristila za pripravo na naslednjo sezono. "Pogoji so več kot zimski. Direktno sem z Areha, kjer me je zeblo, kot že dolgo ne. Tako da je treba to čim bolje izkoristiti, dobro potrenirati, narediti dobro bazo, ki nam je zdaj pomladi dve leti zapored zmanjkala. Najprej zaradi poškodbe, nato pa zaradi korone lani," je priprave na novo sezono po pravkar končani opisala Mariborčanka.

Povprašali smo jo tudi o občutkih v tej sila nenavadni sezoni, ko zaradi pandemije covida-19 na prizoriščih gledalci niso bili prisotni."Vsekakor je drugače. Niso to publike kot v nogometu ali v kakšnih dvoranah. Vseeno pa je občutek, ko prideš v cilj, zadovoljen si sam s seboj. Tam so s teboj trije ali pa še kakšna prijateljica in so veseli. Vsi ostali, kar se spremljevalnega osebja tiče, gledajo, ker drugih ljudi na prizoriščih tako ali tako ni. Drugače je, ampak mislim, da smo se vseeno navadili. Konec koncev– tekmovali smo. Zunaj smo bili. Če je bila zdaj to cena za to, da se je vse kolikor toliko normalno izpeljalo, pač OK,"nam je še zaupala Štuhčeva.