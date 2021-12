Ilka Štuhec po 'zadržanem' začetku sezone: To ni to, kar sem si želela

V Kanadi je po številnih dnevih sneženja posijalo sonce in tako omogočilo nemoten začetek sezone 2021/22 v hitrih disciplinah. Na progo, kjer je Ilka Štuhec v svoji karieri že dvakrat zmagala, se je tokrat podala s številko 19. Na zahtevni snežni podlagi se dvakratna svetovna prvakinja ni najbolje znašla. Že v zgornjem ravninskem delu, kjer je navadno med najboljšimi, si je privozila precejšen zaostanek. Tudi v nadaljevanju Slovenka ni naredila vidnejše napake, a prave hitrosti ni razvila. Zaostanek se je povečeval skozi vsak sektor in na koncu je ura pokazala +3,24, kar je zadoščalo za 20. mesto. Praktično s svojega planeta je bila Italijanka Sofia Goggia, ki je bila najhitrejša že na edinem uradnem treningu (Štuhčeva je bila tam druga). Goggia je vse konkurentke premagala skoraj sekundo in pol. Druga Slovenka na tekmi Maruša Ferk je s številko 39 postavila 36. čas tekmovanja (+4,71). "Z vožnjo in rezultatom ne morem biti zadovoljna, to ni to, kar sem si želela. Na nekaterih delih sem zapeljala malce izven idealne smeri, a prav velike napake nisem storila. Kaj točno je šlo narobe, bom ugotovila šele na videoanalizi. Sedaj moramo poiskati, kaj je šlo narobe in jutri to popraviti. Sami pogoji na progi pa so bili, glede na razmere v zadnjih dneh, dosti dobri. Ponekod je bilo malce bolj mehko, kot bi si želeli oziroma smo tukaj vajeni. Vseeno mislim, da so organizatorji in vsi delavci naredili dobro delo," je za uradno spletno stran SZS dejala Ilka Štuhec.