Ilka Štuhec po zmagi 'prišla na okus': To je šele začetek!

Ilka Štuhec se je že na svojem petem startu po poškodbi levega kolena z zmago vrnila na stopničke svetovnega pokala alpskih smučark. Na startu smuka v Val Gardeni so bile vse stvari na svojem mestu, od opreme do počutja, in v svetovnem pokalu se je po 15. marcu 2017 znova zavihtela na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

Ilka na zmagovalnem odru v Val gardeni. FOTO: AP

"Ne vem, nimam besed. V bistvu res ne vem, kaj naj rečem. Vesela sem, zelo. Pot nazaj je bila zelo dolga. Sezona se je začela relativno v redu. Hotela sem malo več in končno se je poklopilo," je takoj po tekmi dejalaIlka Štuhec, ki se je z osmimi zmagami v svetovnem pokalu izenačila z Bojanom Križajem, za eno zmago je izboljšala dosežekMateje Svet. Več od Bojana Križaja in Štuhčeve jih ima od Slovencev in Slovenk v svetovnem pokalu leTina Maze (26). Ime slovenske smukaške šampionke bo za vedno ostalo vpisano v zgodovino proge Saslong, saj je Ilka Štuhec prva ženska, ki je slavila na tej legendarni moški progi v italijanskih Dolomitih. Slovenska smukačica je šele šesta zmagovalka ženskih tekem v Val Gardeni, prva po preizkušnjah, ki so bile pred letošnjo na sporedu v daljnih letih 1975 in 1970. Val Gardena, ki po 43 letih gosti tekmo ženskega svetovnega pokala, je novo prizorišče zmag najboljše slovenske smučarke, ki je tako dosegla najboljšo slovensko smučarsko uvrstitev v novi sezoni. S srečno štartno številko 13 je na progi Saslong vodila od začetka do konca in z najboljšim časom tekme suvereno na prvem mestu ostala vse do konca. Drugo mesto je osvojila Italijanka Nicol Delago, tretje pa Avstrijka Ramona Siebenhofer. To je bila peta zmaga Ilke Štuhec na smukih za svetovni pokal, kar je največ med Slovenci, in skupno osma v vseh disciplinah.





Veselje po prvi zmagi v sezoni. FOTO: AP

Kljub temu, da je bila najhitrejša, pa je prepričana, da ima v svoji vožnji še rezerve: "Še so bili deli, ki bi morali biti še bolj popolni. Še je prostora za napredek, jasno. A tokrat je bilo vse drugo dovolj hitro in je zadostovalo za zmago." "Na progi sem imela občutek, da gre še nekoliko hitreje kot na treningih. Nekaj so vsekakor smuči. Vem, da je brezpredmetno za trening dati gor popolno namazane smuči, poleg tega na treningu vozim v trening dresu, ki je nekoliko raztegnjen, malo raztrgan, skratka ni optimalen. Za tekmo pa so vse stvari na mestu in se poženem na vso moč," je trike, kako pretentati konkurenco, razkrila Mariborčanka. "Sama sem načrtovala, da se bo po vrnitvi vse nadaljevalo tam, kjer se je končalo v predlanski sezoni. Ampak roko na srce je to nemogoče. Ravno tako vsi trenirajo, izgubi se tekmovalni ritem, občutek. Zdaj sem si rekla, da je dovolj obremenjevanja in sem preprosto šla smučat in se zabavat. Počutila sem se zelo dobro že vse dni v Val Gardeni in na koncu je sledil tudi ta rezultat, ki sem ga seveda izjemno vesela. A to nikakor ni konec, jutri sledi že nova tekma, na katero se moramo znova dobro pripraviti," se je že ozrla na sredin superveleslalom. "Na začetku sem malo s spoštovanjem gledala na progo, ni mi bilo čisto vseeno. Je bila nova, nekaj čisto novega, treba si je bilo vse pogledati. Že med prvim treningom sem videla, da je v bistvu zelo v redu, da ni nič groznega in da se da napadati in smučati. Vsako vožnjo sem nato poskušala popraviti dele, ki niso bili idealni, tudi danes zjutraj. Linija je bila že čisto super, morala sem ponekod samo še bolj tekmovati. In na tekmi mi je to, kot kaže, uspelo," se je na prvo zmago po vrnitvi v karavano ozrla Štuhčeva.





Po zmagi v smuku se je Ilki in njeni ekipi odvalil velik kamen iz srca. FOTO: AP