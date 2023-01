Ilka Štuhec po zmagi: Danes sem začutila, da je prišel ta dan!

Ilka Štuhec, ki se je v zadnjih sezonah zatekla, k menjavam trenerja, spremembam v ekipi, nazadnje k menjavi opremljevalca, je dočakala nagrado za nepopustljivost. Po kar 60 tekmah čakanja in štirih letih brez zmage je znova na najvišji stopnički zmagovalnega odra. Nazadnje je bila na vrhu v Val Gardeni, bilo je 19. decembra 2018, na ženskemu dela prilagojeni progi, znani po izjemno zahtevnem moškem smuku, je bila najhitrejša v smuku in superveleslalomu. Njena zadnja zmaga pred današnjim skalpom na progi Tofana, sicer sega v leto 2019. Bilo je 10. februarja, ko je v Areju ubranila naslov svetovne prvakinje.

"Po štirih letih, ali pa še malo več, spet na vrhu. Sploh ne vem, kaj pametnega lahko povem, razen tega, da sem danes čutila, da je enostavno prišel ta dan, da sem pripravljena na to, da vem, kaj moram narediti. Da se moram sprostiti, napadati in v tem uživati. Na koncu so se te stvari zložile skupaj. Res sem zelo, zelo vesela. ne vem, katere druge emocije bi še izpostavila. Vse skupaj je odlična nagrada. Zahvala podpori Kästleja, navijačem, vsem, ki so mi stali ob strani, tudi, ko še ni cel svet vedel, da sem lahko znova prva," je po zmagi v Dolomitih povedala dvakratna svetovna prvakinja, ki je po vseh prijetnih trenutkih v ciljnem izteku, že na poti v dolino, po dopinški kontroli pa bodo skupaj z ekipo vse sile usmerili v pripravo na superveleslalom, kjer je v letošnji sezoni po dolgem času začela nizati spodbudne rezultate. Brez dvoma je želja, da tako fantastičen tekmovalni konec tedna, ki ga je odprla z 2. mestom na prvem smuku in nadaljevala z današnjo zmago, želijo narediti korak naprej še v superveleslalomu.