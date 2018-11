Ilka Štuhec: Potrebno je biti samozavesten, da bi bil uspešen!

V iskanju vrhunskih pogojev za trening se je Ilka Štuhec z ekipo (trener Grega Koštomaj , serviser Aleš Sopotnik , kineziologinja Anja Šešum in vodja ekipe Darja Črnko ) odpravil v avstrijski Pitztal. Natančneje delček doline imenovan Trenkwald, od koder se vswako jutro, okoli 7. ure, ekipa z nekaj pari smuči, odpravi na prizorišče smukaškega treninga. "Pogoje, ki jih imamo tu, bi težko ta trenutek našli kjerkoli. Smukaški del terena imamo praktično zase," o razlogih, zakaj ravno Pitztal, za 24ur.com pove trener Koštomaj, ki se zaveda, da je Ilkina konkurenca že onstran Atlentika, da se že privaja na zimske temperature in razmere, ki tam vladajo. A to ga ne skrbi, primerjave z najhitrejšimi slovenskimi smukači so dobro vodilo, da imajo občutek, kako zelo hitr a je ta hip svetovna prvakinja v smuku iz St. Moritza.

In glede na čase na treningu, je iz vožnje v vožnjo hitrejša, za nameček ima priložnost trenirati v družbi fantov in prav primerjave s takšno konkurenco, so tiste, ki jih nujno potrebuje, da bi napredovala. "Zelo lepo je trenirati v takšni družbi, po drugi strani pa imeti na voljo takšne pogoje za trening, kot jih imam. Čakam, da se počasi tudi zame začne svetovni pokal, čeprav vem, da nisem nikoli dovolj dobro pripravljena, da ne bi mogla biti še bolje. Velik dejavnik na poti do uspeha je tudi samozavest in ta se krepi z dobrimi vožnjami," je dodala smukaška dobitnica malega kristalnega globusa izpred dveh sezon.