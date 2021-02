Ilka Štuhec pred superveleslalomom: Treba je stisniti zobe

V ekipi Ilke Štuhec vseeno ostajajo previdni in gledajo širšo sliko. Razmere v italijanskih Dolomitih so Štuhčevi in ekipi v zadnjih dneh močno prekrižale načrte. Nekaj dni so nameravali trenirati na snegu, da bi videli, kakšen je prag bolečine v gležnju, zaradi katerega je Štuhčeva izpustila tekmi v Garmisch-Partenkirchnu. Z ekipo je v ponedeljek trenirala na snegu, prvič po 14 dneh tudi med vratci, a na zelo mehkem snegu ter v veleslalomski postavitvi.