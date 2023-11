Ilka Štuhec pred zgodovinskim izzivom

Zaradi slabega vremena, obilnega sneženja in močnega vetra so prejšnji teden odpovedali oba moška smuka na tem novem prizorišču v svetovnem pokalu pod Matterhornom na meji med Švico in Italijo. Zato po lanskih odpovedih zaradi pomanjkanja snega prireditelji še kar čakajo, da izpeljejo prvo čezmejno tekmovanje. Zgodovino bi tako lahko pisale alpske smučarke, ki imajo v soboto in nedeljo na sporedu smuka.

"Enostavno nisem pozabila smučati, treba je bilo samo najti prave stvari, pravo podporo in sem začela spet uživati v tem, kar imam najraje na svetu. Smučarska pomlad v mogoče jeseni moje kariere, ne glede na rosna leta, zelo dobro je to," je bila dvakratna smukaška svetovna šampionka Štuhečeva navdušena nad preteklo sezono. Na njenem seznamu je 21. uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu, od tega 11 zmag na 204 nastopih v svetovnem pokalu.

"Ni slabo, ne, čeprav nekje sem nedolgo nazaj prebrala, da je v bistvu nemogoče samo mnenje. To ni, da je nekaj dejansko nemogoče, ker sem med svojo kariero naredila že nekaj nemogočih stvari. Potem sem videla, da to je mogoče," je ob predstaviti načrtov za sezono prejšnji mesec v Mariboru v izjavi za STA povedala Štuhec.

Tekmovalni žar pri slovenski smučarki ni ugasnil, iskrica še vedno tli. "Ja, vsekakor ne, če ne, ne bi bila tukaj. Mislim, da motivacije ne manjka, seveda je včasih malo povezana z rezultati oziroma nastopom na snegu, na treningih, splošnim počutjem. Če te vse boli, mogoče vseeno ni tako lepo. Malo šalo na stran, mislim, da sem še zmožna marsikaj pokazati in me še vedno veseli in zato sem tu."

Štuhečeva se je na treningih, ki jih je opravila v Južni Ameriki, zelo dobro počutila pri velikih hitrostih. "Gre za postopno privajanje, za to, da znaš stopnjevati hitrost, da se pri velikih hitrostih počutiš udobno," je dejala Štuhec.

"Nisem več v rosnih letih, imam tudi že kar nekaj izkušenj, dobrih in slabih, ne glede na vse pa vem, kaj potrebujem oziroma v kakšnem stanju si želim stati na startu. In mislim, da bom to glede na opravljene priprave z lahkoto dosegla takrat, ko bo treba, naj bo to v Zermattu ali kasneje v St. Moritzu," se je ozirala na uvodne tekme sezone.

Alpske smučarke so sicer doslej v novi sezoni nastopile na treh tekmah (vse v tehničnih disciplinah), alpski smučarji pa po treh odpovedih še čakajo na uvodno preizkušnjo. Gurgl v Avstriji bo v soboto prvič gostil moški slalom in hkrati premierno moško tekmovanje sezone. Nastopila bosta oba slovenska slalomista Štefan Hadalin in Tijan Marovt.