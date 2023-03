Ilka Štuhec: Pri nas štejejo le zmage, a treba je biti realen!

Ali Ilka Štuhec še zna in zmore? Če bi naredili anketo pred uvodno uvodno tekmo minule sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju, bi bil verjetno odstotek tistih, ki so bili v njeno vrnitev na zmagovalni oder prepričani, zelo nizek. Še nižji, če bi se vprašanje glasilo, ali bo Mariborčanka še kdaj zmagala. A vztrajala je, se odrekala, živela v prepričanju, da ima najboljše pogoje in ekipo, ki se je pripravljena podrediti njenim željam. Postajala je samozavestna, četudi v Lake Louisu še ni v popolnosti naganjala strahu v kosti tekmicam.

A s selitvijo na evropska prizorišča so se stvari začele spreminjati, v njej dragem St. Moritzu je po skoraj štirih sušnih letih z drugim mestom potrdila, da je nazaj. Sprostila se je, na vsakem od treningov uživala in na vsaki od tekem na startu bila prepričana, da je sposobna zmagati. In pozitivna miselnost jo je pripeljala do dveh zmag, dveh drugih mest in s 551 točkami ob koncu sezone do drugega mesta v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Še zdaleč ni bilo enostavno, a pomembno je, da so v iskanju odgovorov na vprašanja, ki so se jim porajala, vselej našli rešitev. Le na svetovnem prvenstvu ne, kjer v boju z vremenom niso imeli rešitve. Kot nobena o deklet na startu.