Ilka Štuhec pripravljena na napad na vrhunsko uvrstitev v Saalbachu

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec z optimizmom pričakuje superveleslalom in smuk na svetovnem prvenstvu v Saalbachu. Proga ji ustreza, kar je dokazala že na lanski generalki, ki jo je končala na drugem mestu. Kot dvakratna smukaška svetovna prvakinja je dovolj izkušena, da ve, kako se pripraviti.

Ilka Štuhec FOTO: AP icon-expand

Ilka Štuhec se je po razočaranju na tekmah v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je pričakovala več, kot je nazadnje iztržila, 22. mesto na smuku in 26. na superveleslalomu, morala na novo zagnati. Ta "reset" je opravila na Peci, kjer je na terenu, ki je podoben tistemu na SP, opravila dobre treninge. Te občutke je prenesla tudi na današnji prvi trening smuka pred bojem za kolajne na progi, poimenovani po Ulli Maier, kjer je dosegla deveti čas. "Na prvem treningu sem se počutila zelo dobro. Smuča je stekla in več ali manj odpeljala linije, ki smo si jih zadali. Glede na danes videno, bomo linije sedaj še krajšali in bom tako lahko nastopila še bolj agresivno in pridobim lahko še veliko časa. Že na superveleslalomu si želim pokazati odlično vožnjo," je na današnji spletni novinarski konferenci povedala Štuhec.

Ilka Štuhec FOTO: Profimedia icon-expand

Mariborčanka je lansko smukaško generalko, ko je Saalbach gostil finalne tekme svetovnega pokala, opravila vrhunsko. Zaostala je zgolj 17 stotink za domačinko Cornelio Hütter. Dvakratna smukaška prvakinja zelo dobro ve, kako napadati vrhunsko uvrstitev. To ji je na velikem tekmovanju uspelo dvakrat, najprej leta 2017 v St. Moritzu in leta 2019 še v Areju. Od njene zadnje zmage na velikem tekmovanju mineva šest let. Pred sobotno odločilno tekmo za naslov prvakinje bo v četrtek nastopila tudi na tekmi v superveleslalomu, na kateri si želi vožnje, ki je je sposobna. "Zadnje štiri dni smo trenirali na Peci, kjer sem zadihala in končno ujela prave občutke. Verjamem, da bo že super G tekma čisto v redu. Naredila sem preklop za veliko tekmo. Prišel je trenutek sezone, ko sem se zavedala, da tako ne gre naprej in sem si rekla, da moram smučati, kot znam in pustim za seboj vse rezultate," je dejala. "Proga in razmere so popolne, odlično je za smučati. Sicer je ogromno valov, ki so jih dodali. Je kot nekakšen skikros del, kot se hecamo punce, saj smo ves čas po "luftu". Verjamem, da bo vse skupaj čudovit dogodek, saj je že sama tribuna ogromna," je povedala Štuhec. Prvi trening je končala na devetem mestu, 1,69 sekunde za najhitrejšo Švicarko Laro Gut-Behrami.