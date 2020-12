Ilka Štuhec sezono začenja na srečnem prizorišču: V pripravah smo imele vrhunske pogoje

Zaradi omejitvenih ukrepov zaradi novega koronavirusa so smučarji in smučarke ostali brez severnoameriške turneje, ki je tradicionalno ponudila uvodne preizkušnje v hitrih disciplinah.

Novim razmeram so se morali prilagoditi tudi člani majhne ekipe najboljše slovenske smukačice, ki je več kot ustrezno nadomestilo za južno in severno ameriški sneg našla na švicarskih ledenikih. Novopečena tridesetletnica je v letošnjem poletnem in jesenskem obdobju stalno pripravljalno bazo našla v Saas Feeju. Zato Štuhčeva malo v šali pove, da bi lahko v Švici, ki je postala njen drugi dom, dobila že volilno pravico.

Prvi smukaški preizkušnji alpskih smučark sta na sporedu v drugi polovici decembra v Val d'Iseru v francoskih Savojskih Alpah, za tem pa se Ilka Štuhec z ekipo predvidoma za kratek čas vrača v Slovenijo. Val d'Isere bo gostil tri tekme, smuka 18. in 19. decembra ter superveleslalom 20. decembra.

Še pred tem pa se bo sezona hitrih disciplin uradno odprla v St. Moritzu z dvojnim superveleslalomskim sporedom. Štuhčeva, ki bo februarja v Cortini d'Ampezzo napadala tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku, je v svetovnem pokalu nazadnje tekmovala pred devetimi meseci, ko je bila na italijanskem prizorišču La Thuile 23. v superveleslalomu.

Mariborčanka je v St. Moritzu februarja 2017 osvojila svoj prvi naslov svetovne prvakinje v smuku, v superveleslalomu pa je bila 12. V svetovnem pokalu je bila na tem švicarskem prizorišču najboljša marca 2016, ko je bila deveta v superveleslalomu.

V upanju na čim boljše rezultate brez poškodb

Osebne cilje ima kot vedno postavljene najvišje, vendar pa o njih pred tekmovanjem nerada govori. Zadovoljna je, da je zdrava in da tudi s posledicami starih poškodb nima težav, ki bi jo lahko ovirala na snegu. Poleti je trenirala v Saas Feeju, dva kampa je opravila tudi v Zermattu in Davosu. Trenirali pa so tudi na nižjih nadmorskih višinah, kjer je več umetnega snega, pogoji pa so zahtevnejši, da je dobila možnost vaditi v najbolj različnih pogojih, do katerih pride tudi na tekmah.

Štuhčeva letos v priprave ni vstopila poškodovana, zato je lahko normalno začela z delom. Seveda bi si želela, da bi na začetku sezone najprej tekmovala v smuku. Se pa s spremenjenim tekmovalnim sporedom sezone ne obremenjuje, saj nanj ne more vplivati. "Zadnje priprave 'doma' v Saas Feeju so potekale v smeri simulacije tekme. Torej pogoje čim bolj približati tistim, ki bodo na tekmi, kot so podrobnejši ogled proge, poprava malenkosti, manjše spremembe, vse je potekalo po načrtu," je na torkovi videokonferenci s slovenskimi novinarji dejala Štuhčeva.

"Imeli smo vrhunske pogoje, dejansko najboljše možne, kar smo jih lahko imeli, vreme nam je šlo na roko," je povedala. Skušajo pa se prilagoditi tudi omejitvenim ukrepom: "Za vse je enako. Dodatna testiranja, prepoved druženja. Manj se s tem obremenjuješ boljše je. Je neprijetno, saj ne veš, kje lahko kaj stakneš."