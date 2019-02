Ilka Štuhec prva po 30 letih z ubranitvijo naslova: 'Lepo je vedeti, da pišemo zgodovino'

Ilka Štuhec se je s popolno smukaško predstavo na smuku na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Areju izstrelila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Zaveda se, da je z dvema naslovoma svetovne prvakinje v kraljevski disciplini na novo spisala zgodovino ženskega smučanja in ženskega smuka.

Ilka Štuhec med svečano podelitvijo odličij. FOTO: AP

Novinarji in trenerji v medijskem središču ob ciljni areni poligona pod goro Areskutan so si bili enotni v mnenju, da je bila vožnjaIlke štuhec popolna, da je šlo za predstavo za učbenike. Štuhčeva je še vedno prepričana, da bi lahko bila njena predstava še boljša: "Mogoče še ne čisto popolno, popolno, ampak bi rekla, da je bila kar blizu."

"Nismo šle z vrha. Proti vremenu ne moremo nič in že na tem nižjem startu je kar 'fejst pihalo'. Mislim, da je bilo bolj ali manj enako za vse. Je bilo pač samo na meni, da naredim to, kar vem, da lahko," je še enkrat strnila vtise, potem ko je Sloveniji prismučala še sedmo zlato odličje na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju. Jubilejno, 45. prvenstvo v Areju je začela z osmim mestom na superveleslalomu, napetost je stopnjevala z desetim mestom v alpski kombinaciji, z drugim časom kombinacijskega smuka, le stotinko sekunde zaostanka za vodilno, pa je konkurenci vrgla rokavico, da bo na specialnem smuku uprizorila smukaško eksplozijo za drugo zlato snežinko: "Po kombinaciji sem se bolj 'šlepala' na smuk: 'Smuk je bil v redu, pusti toti slalom.' Potem pa enostavno (v nedeljo) mislim, da sem bila zelo daleč od tega, da bi bila mirna. Zjutraj mogoče še, potem pa ..., ves čas je bila taka prijetna nervoza. In sem tekom normalne priprave na start malo še reševala sudoku, poslušala glasbo, poskusila odklopiti, odmisliti vse ostalo in se osredotočiti na sebe, da eksplodiram takrat, ko je treba."





Ilka Štuhec je takoj po prihodu v cilj visoko dvignila roko. FOTO: AP

In kdaj je pomislila na to, da bi lahko šlo za šampionski nastop? "Da je to to, sem pomislila takrat, ko sem startala, ko sem se dobro lotila. Vedela sem, kaj pomeni znižan start, da se da linije še krajšati, torej pridobivati metre, in da se res nimam kaj 'šparati'." Za več kot poldrugi kilometer skrajšani sprinterski smuk z drugega rezervnega starta je obetal majhne razlike.

A je Štuhčeva s svojo vožnjo to postavila na glavo, saj je ob prihodu v cilj takrat vodilno ameriško zvezdnico Lindsey Vonn, ki je nastopila na svoji zadnji tekmi v karieri, prehitela za pravzaprav velikanskih 49 stotink sekunde: "V bistvu sem tudi jaz pričakovala majhne razlike. Nekaj časa traja, da lahko vidiš zaslon, ker so jih tako dobro skrili. Ko pa sem videla, sem si rekla samo: 'Vau, ja, to, prva.' In potem sem še videla to prednost in sem si rekla, to je pa kar dosti za tako kratko progo."





Ilka Štuhec FOTO: Damjan Žibert

"Mislila sem si: 'OK, tako na hitro se nisem spomnila, da bi kje naredila kako veliko napako, izgubila kaj časa. Tako da, mogoče, bo le dovolj, in kot zgleda, je bilo," je za STAše podoživela trenutke tik po prihodu v cilj.

Kar 30 let je moralo miniti, da je po Švicarki Marii Walliser smučarka uspešno ubranila naslov svetovne prvakinje, torej da je zmagala na smukih na dveh zaporednih prvenstvih.