Ilka Štuhec: Res sem imela srečo!

Zdaj ve, da še vedno zna in zmore, čeprav so jo mnogi že pošiljali v smučarski pokoj: " Novi ljudje vselej prinesejo novo energijo. Ne glede na to, da smo tri 'stare' članice – mama, Tina brez katere vse skupaj ne bi delovalo kot deluje –, sta tu še dva moška, ki sta vnesla želeno energijo. Takoj sta dala vedeti, da verjameta v to kar delamo. "

Štuhčeva je dolgo oklevala, ali v novo tekmovalno leto vstopiti z novim opremljevalcem, ali vztrajati s Švicarji, ki so ji pomagali na smukaški prestol v svetovnem pokalu in na svetovnem prvenstvu. A sklenila je, da je vredno poizkusiti. Želela si je le, da bodo Avstrijci, ki so obljubljali vse in še več, besede pretopili v dejanja. In so jih! "Res sem imela srečo! Od prvega trenutka smo se začutili, našim željam so ustregli, pokazali pripravljenost, v prvi vrsti pa niso dajali občutka, da moramo takoj narediti vrhunski rezultat, da se je potrebno zavihteti na zmagovalni oder," je povedala trenutno tretjeuvrščena smukačica svetovnega pokala.