Ilka Štuhec s petim mestom potrdila odlično formo

Najboljša slovenska smukačica zadnjih let Ilka Štuhec je v Lake Louisu sezono pričela z izvrstnim petim mestom in s tem napovedala odlično sezono in povratek na najvišja mesta. Zmagala je Sofia Goggia.

Ilka Štuhec je v Lake Louisu odlično nastopila na prvem smuku sezone. Po tem, ko je odlično smučala na treningih, so bila pričakovanja visoka. V zgornjem delu je Mariborčanka izgubila nekaj časa in si je nabrala večino svojega zaostanka. V tehnično zahtevnem delu pa je bila celo hitrejša od zmagovalke in lani najboljše smukačice na svetu Italijanke Sofie Goggie. Štuhčeva je v spodnji ravninski del nesla največ hitrosti med vsemi, morda celo preveč, saj je nato naredila še eno manjšo napako. Na tekmi izjemno majhnih razlik povsem pri vrhu, je v hudem mrazu s številko 28 čas ustavila 42 stotink kasneje kot Sofia Goggia, kar je bilo dovolj za vrhunsko peto mesto in odličen začetek sezone. icon-expand Ilka Štuhec je pokazala odlično pripravljenost. FOTO: AP Goggii se je najbolj približala Švicarka Corinne Suter, ki je zaostala zgolj štiri stotinke sekunde, samo dve več je zaostala Avstrijka Cornelia Hütter. Smučarke jutri v Kanadi čaka še en smuk sezone. "Delno sem prenesla dobro vožnjo iz treningov na tekmo. Ne vem točno, kaj sem zgoraj 'zašuštrala', bila sem dokaj izven linije, ki sem si jo zadala. Z rezultatom sem zadovoljna, vem pa, da bomo na videoanalizi našli kakšno stvar, ki se jo jutri da narediti boljše. Čez celo progo se da smučati boljše. Proga je res v odličnem stanju, sicer je ledena in dokler nemirna, a se resnično da napadati in verjamem, da bo jutri še boljše," je po preizkušnji povedala Štuhčeva.