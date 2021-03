Ilka Štuhec s smukači po velikanki: 'Strmina srhljivejša kot hitrost'

"Spustiti se po planiški velikanki je bilo zagotovo nekaj novega," je po opravljenem preizkusu sporočila Ilka Štuhec, ki je bila zelo hitra. "Na začetku malo strašljivo, ker je nekaj povsem drugačnega–ne veš, kaj pričakovati, vedno bolj je strmo, to so novi občutki. Srhljivejša je strmina kot sama hitrost, čeprav je tudi ta izjemno velika. Zato je takšno edinstveno priložnost, da se tako hitro in obenem varno spuščamo, treba izkoristiti. Vemo, da smukaške proge nimamo, in zdaj smo lahko improvizirali z letalnico. Ob tej priložnosti pa se moram še enkrat pokloniti slovenskim skakalcem oziroma letalcem, ki letijo na njej,"je dodala.

Po lastnih izračunih je dosegla hitrost okrog 145 kilometrov na uro. Najhitrejši je bil Boštjan Kline, pri katerem se je merilec hitrosti ustavil pri 148 km/h. Skupaj s Štuhčevo so po hrbtišču velikanke od začetka strmine do izteka trenirali tudi člani slovenske moške smukaške ekipe, ki trenirajo pod vodstvom nekdanjega trenerja Štuhčeve ,Grege Koštomaja.