Ilka Štuhec s spodbudnim nastopom na prvem treningu smuka

Francozinja Romane Miradoli je vpisala drugi čas (+0,21), tretjega pa Avstrijka Tamara Tippler (+0,47). Na sporedu sta še dva treninga, v sredo in četrtek. Mariborčanka se je v tekmovalno karavano vrnila po poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila celotno minulo olimpijsko sezono. V Lake Louisu je pred dvema letoma zmagala na obeh smukih, na superveleslalomu je bila peta. V Beaver Creeku v ameriški zvezni državi Kolorado so odpovedali prvi uradni trening pred moškim smukom. Potem ko so bile v Lake Louisu uvodne moške preizkušnje bodo ob koncu tedna na sporedu še uvodne ženske preizkušnje sezone v hitrih disciplinah, najprej z dvema specialnima smukoma, v petek in soboto, nato pa bo še na sporedu superveleslalom.

V Beaver Creeku pa se bo spored tekmovanj začel v petek s superveleslalomom, v soboto bo sledil smuk in v nedeljo še veleslalom. V sredo in četrtek sta predvidena še uradna preizkusa smukaške proge.