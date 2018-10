Ilka Štuhec: Sama sebi bom največji izziv

Pripravljalno obdobje je bilo po koncu sezone 2016/17, ki jo je v svetovnem pokalu Ilka Štuhec končala s 13 uvrstitvami na oder za zmagovalke in sedmimi zmagami, naslovom prvakinje v smuku na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu ter malima kristalnima globusoma za najboljša seštevka sezone v smuku in alpski kombinaciji, neprostovoljno zelo dolgo.

"Tako ali tako je čas največji nasprotnik oziroma največja konkurenca. Res je preteklo že nekaj časa in bom sama sebi največji izziv, ki ga moram premagati. Vsaka tekma za sebe je najpomembnejša, na vsaki tako kot vedno pokazati vse. Bomo sproti videli, kako in kaj,"napoveduje Štuhčeva, ki se bo sproti v dogovoru s trenerjem Grego Koštomajem odločala, na katerih tekmah bo startala, odvisno od stanja.

Enomesečne priprave v Čilu so bile uspešne, saj je lahko smučala na maksimalnih obratih ob maksimalnih obremenitvah kolena. Slovenskim medijem je spregovorila v domačem Mariboru, na snežnem stadionu Zlate lisice, v sklopu tradicionalne predstavitve smučarskih reprezentanc.

Napadla ne bo le ene lovorike

V hitrih disciplinah, kombinaciji želi nastopiti na vseh, glede tehničnih disciplin pa bo videla. Po izgubljenih olimpijskih igrah v Pjongčangu bo imelo poseben pomen februarsko svetovno prvenstvu v Aareju, kjer pa ne bo samo branila smukaškega zlata. V novi zimi bo, kot pravi, "napadala verjetno več stvari, ne le ene".

V Čilu je prvič po 542 dneh tekmovala na pravi tekmi, s startno številko, meritvijo časov, nastopila je na superveleslalomu za južnoameriški pokal, in v okrnjeni konkurenci slavila prepričljivo zmago.

'Gre za šport z zelo velikim rizikom'

"Bilo je rahlo bolj stresno kot sicer. Vsekakor smo se res dobro odločili. Bi rekla, da smo vsi to potrebovali, ker je minilo res veliko časa. Super, da smo imeli to priložnost, da smo potrenirali, preden gre dejansko zares,"pravi Štajerka, ki v glavi tako ni več nobenih ovir za uspešen start v sezono: "Nimam zadržkov, kar se tiče vnovičnih poškodb. Dejansko gre za šport z zelo velikim rizikom, o tem ne razmišljam, v bistvu se lahko zgodi kadarkoli karkoli. Nesreča žal nikoli ne počiva. Noben ne računa na to. Sem pozabila, kaj je bilo, grem dalje in se ne oziram na to."

Ne čuti kakšnega posebnega dodatnega pritiska zaradi velikega pričakovanja ljudi: "Je bolj motivacija, dobra želja, ki jo čutim, da so ljudje veseli, da sem nazaj, da bom spet tekmovala, in upam, da jih razveselim tudi s kakšnimi dobrimi rezultati."