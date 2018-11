Ilka Štuhec se je vrnila s spodbudnim šestim mestom v Lake Louisu

Mariborčanka je uvodni ženski smuk začela s številko devet ter dokazala, da dobri časi na treningu, bila je deseta, tretja in peta, niso bili slučaj ter da je kljub skoraj dveletni odsotnosti ohranila stik s konkurenco. Ob prihodu v cilj je zaostanek 79 stotink najhitrejše Slovenke zadoščal za takrat tretje mesto. Zaostala je le za Švicarko Michelle Gisin in smučarko iz Liechtensteina Tino Weirather .

Na startu so bile še zagnane izzivalke. S stopničk jo je takoj nato potisnila naslednja na startu Avstrijka Stephanie Venier. Do konca pa sta jo še prehiteli le zmagovalka preizkušnje Nicole Scmidhoferin 22-letna nemška senzacija Kira Weidle, ki še nikoli prej ni stala na odru za zmagovalke, v svetovnem pokalu pa je bila najvišje pred enim letom osma v Lake Louisu.

Vesela je tudi Schmidhoferjeva, ki je pri 29 letih prišla do svoje prve zmage v svetovnem pokalu, potem ko je bila štirikrat na stopničkah in je lani na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu senzacionalno osvojila zlato na superveleslalomu.

Smuk (ž), izidi:

1. Nicole Schmidhofer (Avt) 1:48,13

2. Michelle Gisin (Švi) +0,15

3. Kira Weidle (Nem) +0,50

4. Stephanie Venier (Avt) +0,57

5. Tina Weirather (Lie) +0,59

6. Ilka Štuhec (Slo) +0,94

7. Christine Scheyer (Avt) +0,96

8. Joana Hählen (Švi) +1,05

9. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,23

10. Cornelia Hütter (Avt) +1,43