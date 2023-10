Ilka Štuhec: Še vedno se učim poiskati meje!

A zaveda se, da je potrebno vse, kar je naredila minulo sezono, nadgraditi, še bolj verjeti v uspeh in zaupati ekipi, ki je zbrana okrog nje. "Zaupam ekipi, a rekla bi, da je pomembno, da zaupam tudi sama sebi," iskreno pove ponosna lastnica 11 zmag svetovnega pokala, za katero so uspešne priprave na snegu. Z novim trenerjem, nekdanjim hrvaškim alpskim smučarjem Natkom Zrnčićem Dimom se je dobro ujela, ekipa deluje, kot dobro namazan stroj, veseli jo tudi dejstvo, da kljub vsem oviram v delovnem procesu, lahko vozi na vso moč, pri visokih hitrostih od opreme dobi tisto, kar potrebuje, da bi lahko bili rezultati še naprej vrhunski. A zaveda se, da konkurenca ne počiva in da bo v novem tekmovalnem letu v boju za zmagovalni oder še večja gneča.

Ne more trenirati, kot vse druge

Vodja ekipe Darja Črnko priznava, da je izjemnega pomena, da fizioterapevtka in kondicijska trenerka Tina Kobale najde pravi sklop ogrevalnih vaj, da nekdanji dobitnici malega kristalnega globusa olajšajo vsakega od treningov. "Ilkino telo ima določene omejitve, zato tudi nima klasičnih treningov. Tina to izpelje, včasih bi rekla, da malo čara. Ko tega ne naredi, kot je potrebno, med treningom začuti bolečine. Sicer takrat misli, da je kdo drugi odgovoren za njene bolečine, ampak hitro ugotovi, da temu ni tako. Če kdo to opazuje, lahko vidi, da je njeno pripravljalno obdobje danes povsem drugačno. Bolj kot to je pomembno, da deluje, in ne vidim razloga, da bi jo morali siliti v neke druge stvari. Pomembno je, da jo ne silimo v bolečine, ker ni potrebe."