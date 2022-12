Ilka Štuhec po dveh petih mestih: Smučem zaupam in sem zelo sproščena

S številko 17 je progo opravila s časom 1:29,92, kar je ob prihodu v cilj pomenilo četrto mesto. Do konca tekme jo je prehitela zgolj še ena smučarka in 32-letna Mariborčanka je ponovila včerajšnji uspeh. Znova je zmagala Sofia Goggia , ki je do uspeha prišla z izvrstnim spodnjim delom proge. Štuhčeva je za Italijanko zaostala 96 stotink sekunde in si je peto mesto delila z Mirijam Puchner iz Avstrije. Italijanki se je najbolj približala Avstrijka Nina Ortlieb , ki je s številko 26 zaostala zgolj 34 stotink sekunde. Na tretjem mestu je zaključila Švicarka Corinne Suter , ki je zaostala 37 stotink.

"Z vožnjo nisem najbolj zadovoljna, saj sem v zadnjih dneh kakšen del proge odpeljala tudi boljše. Rezultat na koncu pa je čisto soliden, nekaj je bilo tudi odvisno od vetra. Včasih je bil, včasih ne, ampak to je šport na prostem, nimamo kaj. Po včerajšnjem rezultatu ne bom ravno rekla, da sem zelo razmišljala o stopničkah, ampak bila sem peta z relativno majhnim zaostankom in ne najboljšo vožnjo," je po drugi smukaški tekmi sezone povedala povratnica med najboljše. "Že pred smukoma sem bila zelo zadovoljna z opremo, ampak sedaj to tudi vsi vedo. Tukaj nimam kaj za reči, smučem zaupam in sem zelo sproščena. Za jutri ne vem, kaj naj pričakujem, ampak v duhu te sproščenosti mislim, da lahko super odsmučam, kaj pa bo to pomenilo rezultatsko, bomo pa videli," je po dveh smukih in pred prvim superveleslalomom sezone povedala nekdanja dvakratna svetovna prvakinja.

Dvakratna smukaška svetovna prvakinja iz Slovenije se je v novo sezono podala na drugem mestu večne lestvice slovenskih smučark in smučarjev po številu zmag v svetovnem pokalu. Letos bo iskala pot do desete zmage na tekmah svetovnega pokala. Slovenska smukaška šampionka je v Lake Louisu v preteklosti na začetku sezone 2015/16 kot prva Slovenka na tem prizorišču zmagala na dveh smukih, peta pa je bila v superveleslalomu. Če se po jutru dan pozna, potem se izkušeni Mariborčanki po nekaj sezonah "posta" obeta odlična sezona. z vrhuncem na svetovnem prvenstvu v Franciji v začetku februarja prihodnje leto.