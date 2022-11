Ilka Štuhec: Srečna sem, to šteje!

To, kar je Sölden za najboljše veleslalomiste na svetu, je Lake Louis za specialist(k)e v hitrih disciplinah. Potrditev, kako dobro so pripravljeni na novo tekmovalno leto oz. kaj je treba izboljšati, da bi bili rezultati takšni, kot so zapisani v rubriki ' želje ' pred začetkom nove sezone svetovnega pokala. Slovenski specialisti za najhitrejše discipline so bogatejši za prve rezultate, analize bodo pokazale, kaj jih loči od mojstrov belih strmin, dekleta na prvo debelo minuto resnice še čakajo. V Zermattu so le trenirali, tekme niso dočakali. " Najprej sem se spraševala, zakaj bi nekdo novembra na ledeniku organiziral tekmo? Dva tedna pred datumom premiere smo bili tam, trenirali, videli, kako zelo ljudje garajo za izvedbo, kako si jo želijo, kaj vse bi prinesla, tudi z reprezentancami, s katerimi smo bili na prizorišču, smo z zadovoljstvom ugotavljali, da je vse povezano z opremo, tako kot smo si lahko le želeli. Tudi zaradi tega sem bila ob odpovedi tekme zelo razočarana, " je za 24ur.com povedala dobitnica smukaškega kristalnega globusa iz leta 2017 Ilka Štuhec , ki se vedno znova rada vrača v Lake Louis.

Razmišlja o smučanju, ne o rezultatu

"Dobro se zavedam, kako stanje potrebujem, da lahko prikažem na progi tisto, kar želim. Seveda me, zdaj ko smo v Lake Louisu, malo zanese, spomnim se 2. decembra. Ampak se tudi hitro zavem, to je bilo takrat, šest let nazaj. Stvari so drugačne, smo vendarle starejši. Ampak pomembno je, zavedam se stanja, ki ga potrebujem, da lahko eksplodiram na progi," je jasna dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ki je pred šestimi leti, do prve tekme, prehodila popolnoma enako pripravljalno pot. Ključna dela sta praktično enaka, kot pred letošnjo sezono, ključni pripravljalni kamp v Čilu in nato za privajanje na ameriški sneg, treningi v Nakiski. In potem se je zgodil 2. december, njen vzpon.

A bolj, kot t je pomembno, da je spet srečna na smučeh.