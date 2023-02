Ilka Štuhec pred prvo resno preizkušnjo na svetovnem prvenstvu

lka Štuhec je v zadnjih dneh že dodobra spoznala progo Roc de Fer v Meribelu, kjer ženske tekmujejo na letošnjem SP. V ponedeljek se je udeležila prvega dela alpske kombinacije in v superveleslalomu zasedla deseto mesto, slalomu se je kasneje odpovedala. V torek pa je opravila še prvi trening smuka in ga končala na tretjem mestu.

Vseeno glavni cilj Štajerke v Meribelu ostaja sobotni smuk, kjer bo skušala priti do tretjega naslova.

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku (2017, 2019) je doslej v superveleslalomih na SP dvakrat zasedla mesto med najboljšo deseterico. V Areju je bila pred štirimi leti osma, najboljša pa je bila v Schladmingu, in sicer šesta pred desetimi leti. V tej sezoni svetovnega pokala je nastopila na štirih superveleslalomih, enega pa je izpustila. Njena najboljša uvrstitev je 13. mesto iz Cortine d'Ampezzo.

Krog favoritinj je na današnji tekmi razširjen, vanj spadajo predvsem Švicarki Lara Gut-Behrami in Corinne Suter, svetovna prvakinja na ponedeljkovi alpski kombinaciji, Italijanka Federica Brignone, njene rojakinje Elena Curtoni, Marta Bassino in Sofia Goggia, Norvežanka Ragnhild Mowinckel, Američanka Mikaela Shiffrin, Avstrijka Cornelia Hütter in še nekatere druge.