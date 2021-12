Ilka Štuhec: To še vedno ni vožnja, ki sem jo sposobna prikazati na treningih

Nebo nad progo v Lake Louisu je bilo oblačno in vidljivost je bila slaba. Ilka Štuhec je imela startno številko dve. Smučala je zelo podobno kot dan prej, na progi ni storila večje napake, a v cilju je zaostala za Nemko Kiro Weidle, ki je odprla tekmo. Njen skomig z rameni v cilju je povedal vse, saj ni točno vedela, kje je izgubila dragocene stotinke, ki so jo ločile od še boljše uvrstitve. Slovenka je na koncu zasedla 16. mesto, tako kot dan prej, pa si je tudi tokrat mesto delila z Norvežanko Ragnhild Mowinckel. Obe smučarki sta na progi za zmagovalko zaostali za dve sekundi in 19 stotink. Drugo zmago v dveh dneh je slavila Italijanka Sofia Goggia, ki je tokrat konkurenco prehitela za 84 stotink sekunde. Druga je bila Američanka Breezy Johnson, tretja pa Švicarka Corinne Suter, ki je zaostala 98 stotink. "To še vedno ni vožnja, ki sem jo sposobna prikazati na treningih. To je po eni strani super, po drugi pa mi ne pomaga kaj dosti, če tega ne znam pokazati tudi na tekmi. Sama proga je bila danes v veliko boljšem stanju kot včeraj. Bila je sicer slabša vidljivost in na nekaterih mestih je bila proga precej bolj nemirna, a sneg je bil v veliko boljšem stanju. Kar se pa tiče uvrstitve na treningu, je to zgolj trening. Te vožnje so vseeno hitrejše od tiste, ne gre za neke neizkoriščene rezerve," je po drugi smukaški tekmi sezone svetovnega pokala za uradno spletno stran SZD dejala Ilka Štuhec.