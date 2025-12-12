Zimzelena Lindsey Vonn zanesljivo opravila s konkurenco, Štuhec 14.

"Končno se začne tudi za nas. Dovolj je bilo treningov, zdaj je čas, da začnemo zares," je pred svojo 18. sezono neučakana Mariborčanka, ki je prav v St. Moritzu osvojila prvega od dveh naslovov svetovne prvakinje.

Tekmovalke so v sredo in četrtek opravile dva uradna treninga. "Na St. Moritz me vežejo lepi spomini, verjamem, da bo tako tudi po letošnjih tekmah," je optimistična Ilka Štuhec, ki je na drugem treningu ob slabi vidljivosti in ob ne povsem pravilno izpeljani progi pristala na 12. mestu, na prvem je bila 18. Tega je sicer dobila Američanka Lindsey Vonn, drugega pa Švicarka Joana Hählen.

V St. Moritzu bo v soboto še en smuk, v nedeljo pa še superveleslalom. Štuhec je v svetovnem pokalu doslej zbrala 11 zmag in 22 uvrstitev na stopničke. Uspehe bo poskusila dopolniti v tej sezoni, katere vrhunec bodo olimpijske igre Milano Cortina.