Zimzelena Lindsey Vonn zanesljivo opravila s konkurenco, Štuhec 14.

St. Moritz, 12. 12. 2025 10.29 | Posodobljeno pred 8 minutami

A.V. , STA
Alpske smučarke so z današnjim smukom začele sezono v hitrih disciplinah. V St. Moritzu je bila od Slovenk na startu le Ilka Štuhec, ki je s slabima dvema sekundama zaostanka za zmagovalko Lindsey Vonn osvojila 14. mesto. Zmagovalni oder sta z drugim in tretjim mestom dopolnili še Avstrijki Magdalena Egger in Mirjam Puchner.

"Končno se začne tudi za nas. Dovolj je bilo treningov, zdaj je čas, da začnemo zares," je pred svojo 18. sezono neučakana Mariborčanka, ki je prav v St. Moritzu osvojila prvega od dveh naslovov svetovne prvakinje.

Ilka Štuhec je v novo sezono vstopila z visokimi ambicijami.
Ilka Štuhec je v novo sezono vstopila z visokimi ambicijami. FOTO: AP

Tekmovalke so v sredo in četrtek opravile dva uradna treninga. "Na St. Moritz me vežejo lepi spomini, verjamem, da bo tako tudi po letošnjih tekmah," je optimistična Ilka Štuhec, ki je na drugem treningu ob slabi vidljivosti in ob ne povsem pravilno izpeljani progi pristala na 12. mestu, na prvem je bila 18. Tega je sicer dobila Američanka Lindsey Vonn, drugega pa Švicarka Joana Hählen.

V St. Moritzu bo v soboto še en smuk, v nedeljo pa še superveleslalom. Štuhec je v svetovnem pokalu doslej zbrala 11 zmag in 22 uvrstitev na stopničke. Uspehe bo poskusila dopolniti v tej sezoni, katere vrhunec bodo olimpijske igre Milano Cortina.

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zibertmi
12. 12. 2025 11.57
+1
ja spomnim se ilkine izjave glede linsi,ki se je vrnila,vse ima svoje mej.verjetno res
ODGOVORI
1 0
Mean Cat
12. 12. 2025 11.57
Na St. Moritz me vežejo lepi spomini, verjamem, da bo tako tudi po letošnjih tekmah....verjamem, ce gres zvecer na vročo čokolado v center , da so lepi spomini
ODGOVORI
0 0
nebel
12. 12. 2025 11.54
Na kaki drugi bolj komplicirani progi, ki ji ne leži toliko kot ta, pa bo Ilka vesela 20 mesta. Vsa čast pa fenomenu Vonnove.
ODGOVORI
0 0
Mean Cat
12. 12. 2025 11.55
Ce bo sonce.......ce bo difuzno bo se slabša
ODGOVORI
0 0
muri67a
12. 12. 2025 11.46
+1
Vonnove ne prehiti niti naš opevani Žan Kranjec, čeprav ima zlati čas preskusiti se v smuku.
ODGOVORI
1 0
muri67a
12. 12. 2025 11.43
Verjamem, da nihče od nas ni verjel, da lahko Vonn še zmaga. Ilka je le ena od nas.
ODGOVORI
0 0
PuntaChristo
12. 12. 2025 11.28
+2
Ilka je 14-sta .. kaj je šla na.progo z vročino??
ODGOVORI
2 0
Semek
12. 12. 2025 11.26
+5
ilka pa tolkla po njej, da ne bo nic iz nje🤣.. od koga ni nic ze par sezon ilka?
ODGOVORI
5 0
r h
12. 12. 2025 11.21
+1
Ne razumem kako so lahko danes na samem vrhu drugi dan pa poden od podna. To pomeni, da niso za vrh
ODGOVORI
1 0
Boris Kavčič
12. 12. 2025 11.17
+0
ko gre babi na smučanje ha,ha,
ODGOVORI
2 2
PD00X
12. 12. 2025 11.17
+5
Čestitke Vonnovi , vsaka ji čast .
ODGOVORI
5 0
Komentator aligator
12. 12. 2025 11.03
+7
Ilka 41 letnico prehitiš pa bo.
ODGOVORI
7 0
mikpiki191
12. 12. 2025 11.01
+5
Vonnova klasa za sebe,bravo 💪
ODGOVORI
5 0
