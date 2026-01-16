Naslovnica
Zimski športi

Ilka Štuhec z napako na treningu tretja najhitrejša

Trbiž, 16. 01. 2026 15.06

Avtor:
STA
Ilka Štuhec

Ilka Štuhec je v odlični formi pred nadaljevanjem svetovnega pokala alpskih smučark v hitrih disciplinah. V Trbižu, ki karavano gosti po skoraj 15 letih, ji proga ustreza. Današnji drugi in zadnji preizkus proge pred sobotnim smukom je končala kot tretja najhitrejša. Sicer je imela njena vožnja napako, proge ni prevozila pravilno.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

"Za nami je še drugi trening tukaj v Trbižu, ki je bil bistveno bolj športen kot včeraj, sploh kar se tiče pogojev. Malce je bilo hladneje, kar pomeni, da je pomrznil sneg, bilo je malo temneje, bolj nemirno, pravi smuk, visoke hitrosti, malce daljši skoki in res lepo za smučati," je po treningu dejala Ilka Štuhec.

35-letna Mariborčanka proge ni prevozila pravilno. "Naredila sem eno napako, šla sem malce preveč pogumno, potem sem imela premalo smeri proti drugemu vmesnemu času in sem peljala po napačni strani vrat. Vem, kaj moram popraviti, vse drugo pa je bilo po mojem kar na visoki ravni."

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

Zmagovalka Zauchenseeja Lindsey Vonn, vodilna v smukaškem seštevku, je trening končala na devetem mestu. Izkušena, 41-letna Američanka je bila med nastopajočimi tudi marca 2011, ko je Trbiž, ki leži na obmejnem območju Italije, Avstrije in Slovenije, nazadnje gostil svetovni pokal.

Najhitrejša na drugem treningu je bila Nicol Delago (1:45,32). Drugi čas je pripadel Avstrijki Nini Ortlieb (+0,04), ki je tako kot Štuhec nepravilno prevozila progo.

trbiž smuk trening ilka štuhec

Franzoni do prvenca v Wengnu, Hrobat po napaki brez uvrstitve

Nika Prevc zlahka do 32. zmage v karieri

zmerni pesimist
16. 01. 2026 15.40
Je šla malo po bližnici ket pozna trbiž
bibaleze
