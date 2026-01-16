Ilka Štuhec z napako na treningu tretja najhitrejša

"Za nami je še drugi trening tukaj v Trbižu, ki je bil bistveno bolj športen kot včeraj, sploh kar se tiče pogojev. Malce je bilo hladneje, kar pomeni, da je pomrznil sneg, bilo je malo temneje, bolj nemirno, pravi smuk, visoke hitrosti, malce daljši skoki in res lepo za smučati," je po treningu dejala Ilka Štuhec.

35-letna Mariborčanka proge ni prevozila pravilno. "Naredila sem eno napako, šla sem malce preveč pogumno, potem sem imela premalo smeri proti drugemu vmesnemu času in sem peljala po napačni strani vrat. Vem, kaj moram popraviti, vse drugo pa je bilo po mojem kar na visoki ravni."