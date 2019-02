Ilka Štuhec: V dveh letih sem se naučila, kje postaviti meje!

Svetovna prvakinja v smukuIlka Štuhec je po slabih treh urah leta s posebnim letalom v soboto pripotovala na prizorišče svetovnega prvenstva, v Are na Švedsko. Osredotočena na naloge, ki so si jih zastavili skupaj z ekipo. Prikazati želi vrhunsko smučanje, v superveleslalomu, alpski kombinaciji in njeni paradni disciplini smuku. Najboljša smukačica svetovnega pokala iz sezone 2016/17 verjame, da lahko znova navduši, a potrebno bo biti maksimalno osredotočen na delo. Velika tekmovanja namreč s seboj prinašajo veliko pasti, soj luči lahko pride do živega tudi najboljšim, vse mora biti skrbno načrtovano, da bi osredotočenost na izpolnitev naloge ostala na želeni ravni.

"Težko je govoriti o tem, da bomo razmišljali od tekme do tekme, kot smo rekli v St. Moritzu, pa videli, da ni tako enostavno. Že res, da ni nič drugače kot na kateri od drugih preizkušenj, pa naj gre samo za pokal FIS ali pa svetovni pokal. Pomembno je, da tistih 15 minut pred startom ne razmišljaš o čem drugem," je v posebnem pogovoru zaPop TV povedala tretja najuspešnejša smukačica letošnje sezone svetovnega pokala.