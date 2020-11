Ilka Štuhec v zaključnem delu priprav: Sem zelo motivirana

Saas Fee je postal drugi dom slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec, ki je tam našla najboljše možne pogoje v danih razmerah. V ekipi poudarjajo, da so bili treningi glede na razmere v svetu dobri, res pa je, da je odhod v Cooper Mountain v ZDA odpadel.

"Imeli smo dober trening v poletnem času, večino časa smo preživeli v Saas Feeju, dva kampa smo opravili tudi v Zermattu in Davosu. Zdaj treniramo na nižji nadmorski višini, kjer je več umetnega snega, pogoji pa so zahtevnejši, s čimer želimo simulirati različne pogoje, do katerih pride tudi na tekmah," je o pripravah povedal trener Stefan Abplanalp.

"Ilka letos v priprave ni vstopila poškodovana, zato smo lahko normalno začeli z delom, kar je zelo dobrodošlo. Zdaj gremo na raven tekmovalnosti, razmere nam dopuščajo raznolikost treningov - skoki, hitrejši deli, grbine, različna svetloba na progi, različne podlage. Veseli smo, da lahko izkoristimo takšne pogoje, kajti letos resnično nič ni enostavno in veliko je neznank," dodaja. Na treningih primerjave iščejo s švicarsko reprezentanco.

'Želim pokazati, kaj znam'

"V zadnjem delu bo poudarek na simulaciji tekme, kar pomeni manj voženj in vrhunske ponovitve. Skratka, bolj tekmovalno in napadalno. Kljub nekaj neznankam se začetka sezone zelo veselim. Upam, da vsi v ekipi ostanemo zdravi in z nastopi ne bomo imeli težav. Sem zelo motivirana, saj želim pokazati, kaj znam," pravi aktualna dvakratna svetovna prvakinja v smuku. Epidemija novega koronavirusa za zdaj na proces treninga pretirano ne vpliva.

"Moje priprave ne glede na situacijo potekajo relativno normalno. Seveda na gondoli, vlaku, sedežnici itd. uporabljamo zaščitno opremo, držimo razdaljo in nasploh pazimo, da ne vstopamo v potencialne rizične situacije,"poudarja Mariborčanka.

S spremenjenim urnikom sezone se v ekipi Štuhčeve ne obremenjujejo, saj nanj ne morejo vplivati. Sezona se bo začela v St. Moritzu, kjer je slovenska šampionka osvojila prva zlato medaljo v smuku na svetovnih prvenstvih. Tokrat bosta na tekmah za svetovni pokal na sporedu dva superveleslaloma. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je tekmama 5. in 6. decembra že prižgala zeleno luč. Prvi smukaški preizkušnji alpskih smučark sta na sporedu v drugi polovici decembra v Val d'Iseru v francoskih Savojskih Alpah, za tem pa se Štuhčeva z ekipo predvidoma za kratek čas vrača v Slovenijo. Val d'Isere bo gostil tri tekme, smuka 18. in 19. decembra ter superveleslalom 20. decembra.