Ilka Štuhec z novim trenerjem, mama Darja pa se umika

Ekipa dvakratne svetovne prvakinje v smuku Ilke Štuhec bo v novo sezono svetovnega pokala zakorakala prenovljena. Največja sprememba je zanesljivo, da vodja le-te ne bo več Darja Črnko, mama tekmovalke in največja podpornica. Nov bo tudi trener, in sicer Aleš Gorza.

Zadnja, ki je okusila slast zmage na ravni svetovnega pokala med slovenskimi alpskimi smučarkami. Zadnja, ki se je spogledovala z malim kristalnim globusom in na koncu zasedla drugo mesto v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Ena redkih, ki je vztrajala tudi, ko jo je javnost odpisala, poslala v pokoj. Ilka Štuhec, edina Slovenka, ki se lahko pohvali z malim kristalnim globusom za zmago v smukaškem seštevku svetovnega pokala.

Ilka Štuhec je sanjsko sklenila minulo sezono, v novo pa bo zakorakala s spremenjeno ekipo. FOTO: AP icon-expand

Po 2. mestu na finalu svetovnega pokala v Saalbachu je dobila potrditev, da v sezoni, polni vzponov in padcev, vnovič iskanja same sebe, rešitev, pravih napotkov, še ni čas za smučarski pokoj. Pri 33 je kot nekajkrat v preteklosti sklenila, da poišče rešitve. Glede na to, da z opremo, nastavitvami le-te in servisom nima težav, enako pa velja tudi za kondicijsko pripravo in njeno senco na tekmah Tino Kobale, se je odločila za najpogostejšo menjavo na dosedanji športni poti – menjavo trenerja. Po Gregorju Koštomaju, Stefanu Abplanalpu, Marku Vukičeviću in Natku Zrnčiću – Dimu bo v prihodnje skušala najti občutke, potrebne za vrhunske dosežke, s pomočjo Aleša Gorze, za prijatelje Lekša.

Ilka Štuhec in Darja Črnko sta skupaj spisali številna neverjetna poglavja slovenske smučarske zgodovine. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

A če menjava trenerja niti ni pretirano presenečenje, je večje presenečenje sprememba na položaju vodje ekipe – Darja Črnko in Ilka Štuhec naj ne bi več sodelovali. No, dejstvo je, da bo dolgoletna alfa in omega ekipe vedno tu za dvakratno svetovno prvakinjo. Tako kot je bila na začetku športne poti, ko so napočili strahotni vložki, najemi kreditov, velikanska odrekanja in kasneje, ko je Ilka žela sadove načrtnega dela, nizala zmage, navduševala, postala svetovna prvakinja v St. Moritzu in dve leti kasneje uspeh ponovila v Areju na Švedskem. A očitno je dolgoletno sodelovanje pustilo sledi. Napočil je trenutek, ko bo Mariborčanka prvič v karieri poskusila poiskati pot na zmagovalne tirnice brez pomoči mame. Čeprav je jasno, da bo Črnkova še naprej pripravljena priskočiti na pomoč hčeri, če bo pomoč potrebovala.