Štuhec z novimi močmi v olimpijsko sezono

Za pripravo smuči Ilke Štuhec bo skrbel Avstrijec Benjamin Moser, za kondicijsko pripravo in fizioterapijo pa Tina Kobale, so danes sporočili iz ekipe dvakratne svetovne prvakinje v smuku.

Štuhec, ki se je odločila kariero nadaljevati tudi v olimpijski sezoni, je z novo trenersko zasedbo prvih nekaj dni preživela na snegu na avstrijskem ledeniku Mölltal, kamor se namerava do konca maja še vrniti.

"Z novo ekipo čutim svežo energijo in motivacijo. Tako z Denisom kot Boštjanom se poznamo že dolgo, oba sta pripravljena trdo delati. Mislim, da vsak prinaša svoj del strokovnosti, Denis bolj v tehnični smeri, Boštjan pa kot nekdanji smukač in nekdo z ogromno tekmovalnimi izkušnjami. Verjamem, da se bomo dobro znašli, saj si želim v sezono vstopiti dobro pripravljena, motivirana in si zaupati. Cilj je jasen – biti najboljša takrat, ko bo najbolj štelo," je povedala Štuhec, lastnica dveh malih kristalnih globusov.

"Ilka je športnica z izjemnim karakterjem in dokazano zmagovalno miselnostjo. Moja naloga bo, da skupaj ustvarimo okolje, v katerem bo lahko znova pokazala svoje najboljše smučanje. Spomladansko obdobje želim izkoristiti za spoznavanje, da dobim vse potrebne informacije in na podlagi teh pripravim najbolj optimalen načrt priprav. Veselim se sodelovanja in izzivov, ki jih prinaša olimpijska sezona," je dejal Šteharnik, ki je do nedavnega skrbel za razvoj specialistke za slalomske in veleslalomske zavoje Neje Dvornik.

"Po koncu tekmovalne kariere sem iskal trenersko priložnost. Z Ilko sem kot tekmovalec delil marsikateri trenutek na najvišji ravni. Zdaj jo bom prvič spremljal s povsem druge perspektive – kot del njene ekipe. Verjamem v njeno kakovost in potencial ter v ekipo, ki je ob njej. Verjamem, da bomo ustvarili okolje za samozavestno in hitro smučanje," pa je poudaril Kline.

Priprave na novo sezono se bodo začele v prihodnjih tednih, prvi poudarek pa bo na kondicijski pripravi, ki bo temelj za nadaljnje delo na snegu, so še sporočili iz ekipe edine slovenske tekmovalke na tekmah v smuku in superveleslalomu med elito.