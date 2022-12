Ilka Štuhec: Nisem zadovoljna, ker vem, da sem sposobna več

"Pogoji so bili takšni, kot so bili. Smo šport v naravi in takšne pogoje, kot imaš, moraš znati odpeljati čim bolje," z razpletom prvega od dveh smukov v St. Moritzu ni bila zadovoljna Ilka Štuhec. "Jezna sem nase, ker sem bila na tistem dolgem trojnem zavoju prenizko, prišla sem iz smeri in se skoraj ustavila. V naslednji strmini nato nisem imela hitrosti, da bi to nadoknadila. Tega jutri ne bom naredila. Zgornji in spodnji del pa sta bila čisto korektna. Z rezultatom nisem zadovoljna, ker vem, da sem sposobna več," je še dodala. "Zbistriti moram misli. Jutri pa me čaka nova tekma," je dejala Štuhčeva, ki je na startu nosila številko 18. V St. Moritzu so tekmovalke spremljali slaba vidljivost zaradi megle in sneženje. Ker je čez noč zapadlo 20 cm, so start prestavili približno 155 višinskih metrov nižje na start superveleslaloma.