Ilka Štuhec: Začetek sezone je bil zelo stresen

Ilka Štuhec priznava, da je bilo zadnjih 21 mesecev ob vračanju po novi hudi poškodbi kolena zelo stresnih in nepredvidljivih. "Ko bolj razmišljam s trenutne časovne distance, menim, da sem si pred uvodnimi tekmami v Lake Louisu zastavila malce preveč ambiciozne cilje. Zato je bilo razočaranje po ne ravno bleščečih uvrstitvah toliko večje," je uvodoma dejala nasmejana Štajerka, ki si je takoj ob vrnitvi bele karavane na staro celino pokorila celotno konkurenco v hitrih disciplinah. "V smuku sem vedela, da sem hitra. Ko si hiter, pridejo tudi napake, s katerimi sem uspešno opravila. Ko sem si naslednji dan po smukaški zmagi v Val Gardeni ogledala posnetek vožnje, sem ugotovila, da bi lahko še malce zaostala (smeh). Drugače povedano: imela sem še nekaj rezerv, ki bi jih lahko izkoristila, a bi kljub temu ciljno črto prečkala kot prva. To je zelo spodbudna ugotovitev pred nadaljevanjem sezone," se je dobrih občutkov pred smukaško preizkušnjo na legendarni strmini Saslong spomnila 28-letnica, ki bo čez dobra dva meseca branila naslov svetovne prvakinje v kraljevi disciplini alpskega smučanja na svetovnem prvenstvu v švedskem Äreju.

Znova uživa v smučanju

Ugotovitev, da je kljub napakam zmožna ohranjati veliko hitrost in, kar je še bolj bistveno – zmagovati, jo je pripeljala do vnovičnih užitkov na progi. "Do Val Gardene nisem bila povsem sproščena, nato pa so se ti občutki vrnili. Za nadaljevanje sezone imam še kar nekaj rezerv, ki jih bom na vsak način skušala aktivirati že na naslednji tekmi. Lepo se je vrniti domov po tako lepih rezultatih, vesela sem vsake pozitivne besede, saj je to najboljša mogoča popotnica za nadaljnje 'bitke'. Do konca sezone je še veliko tekem, zelo pomembnih trenutkov, v katerih bom poskušala predvsem uživati,"je ob koncu druženja z novinarji povedala Štuhčeva.