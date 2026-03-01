Naslovnica
Zimski športi

Ilka Štuhec tokrat brez točk, zmagala pa Sofia Goggia

Soldeu, 01. 03. 2026 10.49 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.J. STA
Ilka Štuhec

Slovenska smučarka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je prikazala povprečno vožnjo v Soldeuu v Andori. Na drugem od dveh superveleslalomov za svetovni pokal je 35-letna Mariborčanka s številko 18 ob prihodu v cilj zasedla prav zadnje mesto. Zaostanek pa več kot tri sekunde (3,18) za zmagovalko Sofio Goggia. Za Italijanko je to 28. zmaga v karieri. Drugo mesto je osvojila Nemka Emma Aicher, tretje pa Norvežanka Kajsa Lie Vickhoff.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sofia Goggia je nastopila s startno številko 11 in za 31 stotink sekunde prehitela do takrat vodilno Kajso Vickhoff Lie iz Norveške. Med obe se je nato s številko 13 vrinila Nemka Emma Aicher, ki je za Goggio za drugo mesto zaostala 24 stotink sekunde. Goggia po šestih superveleslalomih vodi v seštevku discipline s 420 točkami, danes sedma Alice Robinson iz Nove Zelandije na drugem mestu seštevka zaostaja 84 točk.

Sofia Goggia
Sofia Goggia
FOTO: AP

Specialistke za hitri disciplini se bodo pred finalom sezone v Lillehammerju konec prihodnjega tedna po olimpijskih igrah znova ustavile v Italiji. Na prizorišču Val di Fassa bodo gostili dva ženska smuka, tudi nadomestnega za odpadlega iz Crans Montane, in superveleslalom.

Preberi še Vnovič kriki groze na snegu: hud padec Avstrijke Ricarde Haaser

Ilka Štuhec je šla na progo s številko 18, a že v prvem odseku izgubila v primerjavi z Goggio kar 73 stotink. Zaostanek se je le kopičil, nič kaj napadalna vožnja pa je pomenila, da Mariborčanka v cilju ni prehitela nobene tekmovalke. Na dobro pripravljeni progi so se lahko izkazale tudi tekmovalke s slabšim startnim izhodiščem. Štuhec je zato na koncu izpadla iz trideseterice, ki osvoji točke za seštevek svetovnega pokala.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

Edina slovenska tekmovalka na ženskih tekmah v smuku in superveleslalomu bo skušala potrditi mesto med 25 tekmovalkami, ki bodo v tej disciplini nastopile na finalu sezone na Norveškem. Mariborčanka je trenutno v seštevku discipline 22.

alpsko smučanje superveleslalom ilka štuhec

Uporabnik-1442225
01. 03. 2026 11.47
Bila je fenomenalna a prišel je ćaz za penzijp in uživanje
Odgovori
0 0
Mir na svetu
01. 03. 2026 11.09
Lepo vas prosim,dajmo končati z metanjem denarja skozi okno. Ilka prekini, prekini z smučanjem, z izgovori in zapravljanjem davkoplačevalskega denarja. Največja žalost so pa tvoji izgovori,blamaža za državo. Če ne gre ,ne gre J . G
Odgovori
+3
5 2
gogi_
01. 03. 2026 11.06
Ona se nima vec komu dokaaazovaat ,samo se uzivaaa,je dosegla ze vsee.
Odgovori
-2
2 4
Rock8
01. 03. 2026 11.09
Res je
Odgovori
+0
1 1
