Ilka Štuhec tokrat brez točk, zmagala pa Sofia Goggia

Sofia Goggia je nastopila s startno številko 11 in za 31 stotink sekunde prehitela do takrat vodilno Kajso Vickhoff Lie iz Norveške. Med obe se je nato s številko 13 vrinila Nemka Emma Aicher, ki je za Goggio za drugo mesto zaostala 24 stotink sekunde. Goggia po šestih superveleslalomih vodi v seštevku discipline s 420 točkami, danes sedma Alice Robinson iz Nove Zelandije na drugem mestu seštevka zaostaja 84 točk.

Sofia Goggia FOTO: AP

Specialistke za hitri disciplini se bodo pred finalom sezone v Lillehammerju konec prihodnjega tedna po olimpijskih igrah znova ustavile v Italiji. Na prizorišču Val di Fassa bodo gostili dva ženska smuka, tudi nadomestnega za odpadlega iz Crans Montane, in superveleslalom.

Ilka Štuhec je šla na progo s številko 18, a že v prvem odseku izgubila v primerjavi z Goggio kar 73 stotink. Zaostanek se je le kopičil, nič kaj napadalna vožnja pa je pomenila, da Mariborčanka v cilju ni prehitela nobene tekmovalke. Na dobro pripravljeni progi so se lahko izkazale tudi tekmovalke s slabšim startnim izhodiščem. Štuhec je zato na koncu izpadla iz trideseterice, ki osvoji točke za seštevek svetovnega pokala.

Ilka Štuhec FOTO: Profimedia