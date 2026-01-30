Ilka Štuhec: Žal mi je današnje tekme, želela sem tekmovati

Ilka Štuhec FOTO: Profimedia

"Za nami je kratko malo rečeno en zelo čuden, nenavaden dan. Zjutraj na ogledu sem bila navdušena, kako so uspeli s proge očistiti ves sneg po včerajšnjem sneženju. Videti je bilo res super. Kazalo je, da bo to ena vrhunska tekma z dobrimi pogoji," je iz Crans Montane po odpovedani tekmi sporočila dvakratna smukaška svetovna prvakinja. Proga se ji je na ogledu zdela v dobrem stanju. "Edino mogoče v zadnji strmini je šlo malce narobe pri enih vratih. To smo lahko videle že na ogledu ter bi se lahko upoštevalo pri vožnji, ko bi bilo treba vzeti nekaj več smeri in bi lahko vse skupaj potekalo povsem normalno."

"Bilo je nenavadno, dosti padcev..., ne vem. Odkar smo prišli, že cel teden, je čutiti tako temno, težko energijo zaradi nesreče, ki se je zgodila tukaj v klubu, požara, in številnih smrtnih žrtev. Ne znam opisati, kako dejansko temačno je," je povedala Štuhec in strnila občutke, povezane z grozljivo tragedijo, ki je prizadela Crans Montano na prehodu starega v novo leto. "Čeprav sem slišala z več strani, kako je vse skupaj bilo videti po televiziji, pa mi je vseeno žal današnje tekme. Res sem si želela tekmovati, odpeljati, kot sem si zamislila, napadati. Zakaj je prišlo do take odločitve, se mi ne sanja," o razlogih odpovedi ni želela ugibati.

Crans Montana FOTO: AP

"Med tekmovalkami, ki smo bile na startu, se je vnela kar resna debata, in verjamem, da bo popoldan na sestanku trenerjev še veliko hujše, glede na informacije s proge, tudi od punc, ki so progo prepeljale, naj bi bilo 'v bistvu čisto OK'." "Gre za tekmo, na kateri želiš tvegati, želiš iti do limita, žal je marsikdo danes šel tudi preko. Držim pesti, da je s puncami v redu. Prepričana sem, da se znam zaščititi pred vso to slabo, temačno energijo, tako da se bom tudi za jutri, kakršenkoli bo načrt, pripravila, kar se bo dalo najboljše možno, potem pa bom začela razmišljati o olimpijskih igrah," je sklenila Štuhec, ki bo na OI v Cortini d'Ampezzo lovila edino manjkajoče odličje - olimpijsko medaljo. Na igrah bo tekmovala v smuku, superveleslalomu in ekipni kombinaciji, skupaj z Ano Bucik Jogan, ki bo na ekipni tekmi nastopila v slalomu. Mariborčanka je na tekmah svetovnega pokala v Cortini d'Ampezzo zbrala šest uvrstitev na stopničke, od tega je dvakrat zmagala, leta 2017 v superveleslalomu in nato leta 2023 še na smuku.

Med nesrečnicami, ki so končale v mreži, je bila tudi Lindsey Vonn. FOTO: AP

Pred tekmo so se z minuto molka poklonili žrtvam požara v švicarskem zimskošportnem središču. Upanje, da bo tekma mestu prinesla nekaj pozitivnega, se danes ni uresničilo. "Glede na obraze športnic in trenerjev mislim, da mnogi niso stoodstotno prepričani o odločitvi za odpoved tekmovanje," je za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnila Avstrijka Cornelia Hütter, ki je bila izbrana za predstavnico športnic na tekmi. "Zaradi vidljivosti si težko predstavljam, da bi se zgodilo, kar se je zgodilo. Seveda sneži, ampak ni tako, kot da bi bila megla." Hütter je razloge za odpoved videla bolj v samem stanju proge, a je ob tem dodala: "Pogosto smo imeli treninge in tekme, ko proga ni bila stoodstotno popolna."