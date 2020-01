Štuhčeva ne skriva zadovoljstva: Že dolgo nisem bila tako vesela

Sobotno tekmo je dobila Švicarka Corinne Suter, kar je bila njena prva zmaga v svetovnem pokalu. Svetovna smukaška prvakinja, Slovenka Ilka Štuhec, se je po petkovem padcu na treningu na skrajšani progi izkazala z odlično predstavo in sedmim mestom, v boljših razmerah (tekmo so zaradi megle prekinili takoj po njenem nastopu) pa bi verjetno posegla po višje. To je bila njena daleč najboljša uvrstitev v letošnji sezoni, potem ko je bila na dosedanjih dveh smukih 17. in 21., na superveleslalomih pa 20. in 32.

"Prej sem razmišljala, da že dolgo nisem bila tako vesela sedmega mesta ... (smeh)"je našemu Maticu Flajšmanu po tekmi povedala Štuhčeva. "Kar se mogoče sliši malce čudno, ampak glede na vse, kar se je te zadnje dni dogajalo ‒nekaj napak na treningu, potem ogromen zaostanek, seveda zato, ker je proga taka, da enostavno ni napak. Ker nimaš potem veliko prostora, da bi čas nadoknadil, potem še tisti padec včeraj po nekaj sekundah (treninga, op. a.) ... Tako da moram reči, da sem danes v bistvu zelo zadovoljna. Ena takšna mala 'zmagica',"je dodala.