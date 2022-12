Ilka Štuhec znova na stopničkah, druga v St. Moritzu

Zmagovalka današnje smukaške preizkušnje je postala Soffia Goggia, ki si je na petkovem smuku poškodovala roko. Utrpela je dva zloma, v petek prestala operativni poseg in se vrnila nazaj v Švico. Na sobotni preizkušnji je pokazala, iz kakšnega testa je, in pokorila konkurenco. Naša šampionka pa je z današnjo vožnjo dokazala, da je na pravi poti. Ilka Štuhec je namreč zaostala samo za prvouvrščeno in tako znova zakorakala na stopničke, ki so zanjo že 18. na tekmah svetovnega pokala.