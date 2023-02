"Glede na potek sezone doslej mislim, da sem več kot pripravljena," je dejala Štuhčeva, ki je v Meribel pripotovala s popotnico zmage in dveh drugih mest na smukih v svetovnem pokalu.

Štuhčeva zelo dobro ve, kako se pripraviti na velike tekme. Dvakrat je namreč na svetovnih prvenstvih posegla po najvišjem mestu, najprej leta 2017 v St. Moritzu v Švici in dve leti kasneje še na SP v Areju na Švedskem. Obakrat je slavila v najhitrejši disciplini alpskega smučanja, smuku.

"V bistvu zdaj vsi vemo, kako poteka letošnja sezona. Res je čudovito biti nazaj, čudovito je spet smučati sproščeno, napadati. Sem vesela, da sem spet tukaj," je dejala Ilka Štuhec v izjavi medijem, ki so jo prenašali tudi prek spleta.

Pravi, da pred tekmo ne bo "odkrivala tople vode" in se bo tekme lotila po ustaljenih tirnicah. "Vem, kaj je treba narediti, kako se aktivirati in mentalno pripraviti na vse skupaj."

Potrebovala je kakšen dan oziroma ponovitev več, da je lahko vse preučila, zdaj pa bo skušala to še izpeljati.

V soboto na dan tekme si želi biti kar se da dobro mentalno pripravljena ter se spraviti v stanje, v katerem želi biti, ko lahko napada in smuča sproščeno.

Danes je tako šla malo naokrog, si ogledala moški superveleslalom, trenirala, šla na kosilo, imela fizioterapijo, potem pa bo sledila še videoanaliza in priprava na petkov trening.

"Program je res intenziven in če bi odpeljala vse treninge, vprašanje, kako bi se lahko res pripravila v soboto za tekmo," je dejala.

Pred njenim nastopom v superveleslalomu se je v sredo, medtem ko se je ogrevala, na terenu ponesrečila njena mama in glavna trenerka Darja Črnko. Črnkovo so po padcu nemudoma s helikopterjem prepeljali bolnišnico v Bourg Saint Mauriceu, kjer so ji zvečer operirali zlomljeno stegnenico.

Pravi, da mamina poškodba ni vplivala na njen nastop v superveleslalomu.

"Sem vedela, kako se pripraviti na tekmo. Še vedno pa ti ne more biti vseeno v takem trenutku, ko se kaj zgodi ljudem, ki ti res dosti pomenijo," je dejala. Pa mamini poškodbi so jo člani ekipe mirili, da je mama v najboljših možnih rokah, da je lahko ta dogodek "malo odmislila". "Seveda pa sem se pošteno razjokala."