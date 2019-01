Ilka 'z zavoro' na Kandaharju, fantje pa pri repu na Streifu

Tudi na drugem treningu za sobotni smuk za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühlu je bil najhitrejši domačin. Po Matthiasu Mayerjuse je tokrat ura najprej zaustavila pri izkušenem Hannesu Reicheltu, ki je bil za 23 stotink sekunde hitrejši od Italijana Mattea Marsaglie, tretji čas je zabeležil še en Italijan, Dominik Paris.

Slovenci so bili počasni, Miha Hrobatje trening končal na 37. mestu, zaostal je tri sekunde in 18 stotink, Martin Čaterje bil 49. (+4:38), Klemen Kosi52. (+4,94), Tilen Debelak54. (+5,95), Boštjan Klinepa je bil na nekoliko natančnejšem ogledu proge, zaostal je več kot devet sekund, dlje se je na progi zadržal le en tekmovalec. Na treningu ni bilo Norvežana Kjetila Jansruda, ki se je poškodoval pri padcu na prvem treningu, zlomil si je prsta, tako da so ga že operirali, manjkal je tudi njegov rojak Aksel Lund Svindal.