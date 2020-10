Ilka še naprej vedro razpoložena: Optimizem me ne bo nikoli zapustil

Ilka Štuhec je prepričana, da so vrhunski rezultati slovenskih športnikov najboljše zdravilo za trenutno zaskrbljenost ljudi. Sama jih je lačna. Ne izgublja energije s stvarmi na katere nima vpliva. V švicarskem Saas Feeju, kjer je našla najboljše pogoje, morda ne bo več dobrodošla, zaradi covid omejitev. Zaradi omejitev ni bilo priprav na južni polobli, zato je bilo pogoje za dober trening bistveno težje najti. Avstrijski in švicarski ledeniki so bili zasedeni bolj, kot v preteklosti. Čuti pa zaskrbljenost pokroviteljev, saj nihče ne ve natančno, kako bo v prihodnje. Namesto tradicionalnega uvoda onstran Atlantika, se bo za izkušeno Mariborčanko vse skupaj začelo v St. Moritzu. Kraju, kjer je prvič v karieri okusila slast osvojitve naslova svetovne prvakinje. Stalnica pa ostajajo visoki cilji. Jasno je, da ima oprtan nahrbtnik svetovne prvakinje, čeprav je Cortina še zelo daleč. Sploh v trenutnih razmerah.