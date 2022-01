Ilka Štuhec (spet) brez vrhunskega rezultata, zmaga Švicarki

Švicarka Lara Gut (1:45,78) je za dvanajsto zmago na smukih v svetovnem pokalu alpskih smučark za desetinko sekunde ugnala Nemko Kiro Weidle, tretja je Avstrijka Ramona Siebenhofer. Ilka Štuhec je smukaško preizkušnjo po prebolelem covidu-19 končala na 15. mestu. Tridesetletna Gut-Behramijeva je vpisala svojo 34. zmago v svetovnem pokalu. Od Švicark jih imata več let slovita Vreni Schneider (55) in Pirmin Zurbriggen (40). Švici je priborila 95. žensko smukaško zmago v svetovnem pokalu. Le Avstrijke so jih zbrale več, 122.

Z 12 zmagami v kraljevski disciplini se je izenačila s švicarskima asoma Beatom Feuzem in Didierjem Cuchom, pet zmag jo loči od švicarskega ženskega rekorda po številu smukaških zmag, ki ga ima Michela Figini s 17 zmagami. Od še aktivnih smučarjev jih je več osvojil le Italijan Dominik Paris (16).

Na startu sta bili dve Slovenki, Ilka Štuhec in Maruša Ferk Saioni, ki sta po zadnjem decembrskem smuku v Val d'Iseru obe preboleli covid-19. Štuhčeva je nastopila s številko 18 in ob prihodu v cilj vpisala 12. najboljši čas (+1,64). Do konca so jo prehitele tri tekmovalke. Mariborčanka je s 15. mestom vpisala drugi najboljši dosežek v sezoni, potem ko je bila na smuku v Val d'Iseru peta. Ferkova (+2,73) je ostala brez novih smukaških točk. Že ob prihodu v cilj je najboljšo trideseterico zgrešila za 15 stotink sekunde, tekmo pa končala na 32. mestu.

Italijanki Sofii Goggia je vzelo smučko, zaradi česar je pri veliki hitrosti izgubila nadzor nad njo, posledično pa jo je vrglo v zaščitne mreže. Kot kaže, smukačica ni utrpela hujših posledic. Po padcu se je 29-letna alpinka sama dvignila in se pripeljala po strmini navzdol.

Goggia je bila glavna kandidatka za zmago na tem smuku, ki se je prvič po letu 2014 začel povsem z vrha gore Gamskogel, z zanesljivo najatraktivnejšo uvodno strmino, ko tekmovalke že takoj, ko se poženejo iz startne hišice, čaka zelo strm spust "po toboganu" naravnost navzdol. Italijanka z odstopom ni ogrozila svojega vodstva v posebnem seštevku discipline. Pred Zauchenseejem je osvojila tri smuke zapovrstjo za 300 točk. Američanka Breezy Johnson (240), ki je druga, je sobotni smuk izpustila.