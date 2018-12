Ilki Štuhec in Žanu Kranjcu lep nagradni sklad

Gre za nagrade pred obračunanim davkom. Nagradi v Val Gardeni sta bila enaki tako za smukaško zmago kot tudi za superveleslalomsko. Za eno zmago pa je znesek 38.500 evrov. Enako nagrado so prejeli tudi alpski smučarji, ki so se za smukaške in superveleslalomske stopničke in točke svetovnega pokala na neskrajšani progi Saslong merili pred alpskimi smučarkami. Edina smučarja v zgodovini, ki sta v Val Gardeni na progi Saslong v dveh dneh tekmovanj osvojila obe zmagi, smukaško in superveleslalomsko, sta najboljša slovenska smukačicaIlka Štuhec in Norvežan Aksel Lund Svindal, ki mu je ta dosežek uspel pred tremi leti, 18. in 19. decembra 2015. V moški karavani bodo največji nagradi podelili zmagovalcema prestižnega tekmovanja za pokal Hahnenkamm v Kitzbühlu, ki ustreza po analogiji s teniškim svetom turnirju v Wimbledonu. Najbolj cenjeni sta smukaška in slalomska lovorika, zmagovalca teh dveh preizkušenj bosta dobila po 84.360 švicarskih frankov, kar je rekordni znesek. Zmagovalec superveleslaloma s Petelinjega grebena pa bo prejel 56.000 evrov. Tudi zmagovalec slaloma pod žarometi v Schladmingu bo dobil več kot na drugih tekmah. Nagrada znaša 61.000 evrov. Nagradi za zmago na veleslalomu in slalomu za Pokal Vitranc v Kranjski Gori znašata 35.000 evrov. Zmagi, veleslalomska in slalomska, na tekmovanju za Zlato lisico v Mariboru znašata 35.000 evrov vsaka.