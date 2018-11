Ilkin trener pred prvo tekmo: Ko izvede dobro vožnjo, je sposobna premagati vse

Najuspešnejšo slovensko smukačico Ilko Štuhec čaka prvi smuk sezone, na katerem se bo vrnila v svetovni pokal alpskih smučark po 20-mesečni odsotnosti iz karavane. Ilka Štuhec je v svetovnem pokalu trinajstkrat stala na stopničkah, od tega sedemkrat na najvišji.

Oktobra lani se je poškodovala tik pred začetkom tekmovanj, zaradi poškodovanega kolena in rehabilitacije po operaciji je izpustila celotno minulo sezono, vključno z olimpijskimi igrami v Pjongčangu. Poškodba je le še slab spomin, 28-letna Mariborčanka Ilka Štuhecpa se je na uradnih treningih pred smukoma v Lake Louisu spomnila starih dobrih časov pred poškodbo. Uvodna treninga sta služila za prvi resnejši primerjavi s tekmicami v svetovnem pokalu. In kaže, da se konkurenca mora bati Štuhčeve, in ne obratno. Zadnji treningi v Kanadi so bili po mnenju trenerja Grege Koštomaja opravljeni dobro, ob prihodu v Lake Louise pa so se obudili tudi dobri občutki izpred dveh let, ko je Štuhčeva prav v Kanadi začela svojo najboljšo sezono doslej z zmagama na obeh smukih in petim mestom na superveleslalomu. Koštomaj verjame, da lahko aktualna svetovna smukaška prvakinja doseže dober čas predvsem s sproščeno vožnjo in zaupanjem v svoje sposobnosti. "Vedno se je prijetno vračati na kraj, kjer si že doživel uspehe, kjer se tekmovalke dobro počutijo. Zagotovo je to ena pozitivna vrednota, na kateri lahko gradiš, da bi se dalo narediti še kakšen dober rezultat," je iz kanadskega Skalnega gorovja sporočil Koštomaj.





"Moram reči, da so nam treningi v Nakiski dobro uspeli in tudi Ilkino počutje, samozavest, zaupanje so se dvignili in z nestrpnostjo pričakuje začetek tekmovalne sezone," dodaja trener najhitrejše slovenske smučarke. "Vsekakor konkurenca ni spala, dekleta so trenirala, se pripravljala, resda so nekatere poškodovane, kljub temu pa je treba premagati vse ostale na startu, če hočeš biti najboljši. S to miselnostjo se odpravljamo na start, da pač Ilka odsmuča najbolje. Ukvarjamo se s sami s sabo, ne s konkurenco. Ko Ilka izvede dobro vožnjo, bo verjetno sposobna še naprej premagovati tekmovalke," je razkril strateg. "Za nami sta dva treninga. Lahko rečem, da je podlaga zelo kakovostna, tudi vremenska napoved več ne obeta količinsko ogromno padavin, tu pa tam kakšen centimeter snega. Zaenkrat kaže, da se podlaga ne bo več uničila, organizatorji dobro skrbijo za to, da bo podlaga ostala takšna, kakršna je. Trenutno je dobra," je še dodal. O pričakovanjih pred prvo tekmo pa pravi: "Od Ilke ne pričakujem nič drugega, kot to, da bo sproščena, da bo v svojem smučanju uživala, da si bo zaupala in se dosledno držala zastavljenih linij, ki jih dorečeva. Če odpelje takšno vožnjo, kjer bo dovolj uravnotežena, zanesljiva in si bo zaupala, bo verjetno tudi dobro odpeljala in se bo to na koncu poznalo kot lep rezultat."

