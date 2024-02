Ilko Štuhec od najhitrejše ločili sekunda in stotinka

Na prvem uradnem treningu smuka je bila najhitrejša Nemka Kira Weidle , Norvežanka Ragnhild Mowinckel (+0,09) je bila druga, Italijanka Federica Brignona (+0,19) tretja. Švicarka Lara Gut-Behrami , ki je ob odsotnosti prve zvezdnice karavane Američanke Mikaele Shiffrin prevzela mesto vodilne v skupnem seštevku zime, je vpisala deveti čas treninga, njen zaostanek znaša 64 stotink sekunde. V četrtek je na sporedu še en trening pred petkovim prvim od dveh smukov za točke svetovnega pokala. Crans Montana bo, če bo šlo vse po načrtih, gostila šesti in sedmi ženski smuk v sezoni. Nato bosta na sporedu le še dva.

Švicarka vodi v superveleslalomskem seštevku, na petih od desetih tekem v superveleslalomu v tej sezoni je zbrala 320 točk, deset manj jih ima na drugem mestu Avstrijka Cornelia Hütter. Tretjeuvrščena Brignone zaostaja 74 točk. Dvaintridesetletni Lari Gut-Behrami, ki je leta 2016 osvojila skupni naslov, je naklonjen hitrostno obarvan razpored v zadnjem mesecu do konca sezone in lahko pričakuje, da bo osvojila točke na 11 od 13 preostalih dirk, pri čemer sta v slalomu, v katerem ne tekmuje, le še dve tekmi.

Ilka Štuhec je bila v tej zimi le enkrat del najboljše deseterice s petim mestom 16. decembra na smuku v Val d'Iseru. V smukaškem seštevku je trenutno na 14. mestu, v superveleslalomskem pa 38., v veleslalomu in slalomu ne tekmuje. Mariborčanka je bila v Crans Montani že na stopničkah, v superveleslalomu in v alpski kombinaciji, ki je ni več na programu. A bo od takrat minilo že sedem let.

Leta 2019 si je na tem prizorišču na smuku poškodovala koleno, poškodbo je staknila po tem, ko je v Areju na Švedskem osvojila drugi naslov svetovne prvakinje v smuku. Zaradi poškodbe je bila prisiljena izpustiti preostanek sezone. Alpski smučarji so v Kvitfjellu na Norveškem, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu smuk in superveleslalom za točkovanje svetovnega pokala.