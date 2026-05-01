Imajo ga! Pavlek aretiran v Kazahstanu

Spomnimo, Vedran Pavlek je odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge, potem ko so hrvaški mediji objavili zgodbo o korupcijski aferi v HSS. Povod za kriminalistično preiskavo naj bi bil sicer dogodek med letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami, ko so cariniki na meji ustavili Nenada Erorja, glavnega logistika zveze, in v njegovem avtomobilu našli vrečo, polno denarja. Namesto Pavleka so za vršilca dolžnosti direktorja alpske reprezentance do konca sezone imenovali Gorana Račkija, trenerja hrvaške reprezentantke Leone Popović.

Vedran Pavlek FOTO: Profimedia

Sodišče v Zagrebu je konec marca na predlog hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) odredilo enomesečni pripor za Pavleka in še štiri od skupno šestih osumljencev zaradi suma, da so iz HSS izčrpali več deset milijonov evrov.

Denar naj bi izčrpavali na podlagi fiktivnih poslov HSS z offshore-podjetji v tujini, pri čemer naj bi tretjina sredstev končala na Pavlekovih računih v tujini. Preiskovalci sumijo, da so od leta 2014 iz HSS tako odtujili okoli 30 milijonov evrov.

Pavlek je bil v času, ko so na Hrvaškem pridržali preostale osumljence, v tujini, predvidoma od konca marca pa v Turčiji, kasneje pa se je "preselil" v Kazahstan, kjer pa so ga naposled ujeli. "Pričakujemo, da bodo po izvedbi postopkov v skladu z zakonodajo Kazahstana pristojni organi Pavleka v najkrajšem možnem času izročili Hrvaški. Vsa pristojna telesa usklajeno sodelujejo s kazahstanskimi oblastmi skladno z običajnimi postopki v takšnih primerih," je hrvaškim medijem, kot piše net.hr zaupal Habijan.

Interpolova tiralica za Pavlekom, osumljenim, da je iz Hrvaške smučarske zveze izvlekel skoraj 30 milijonov evrov, je bila razpisana konec marca.

Vedran Pavlek in Jure Košir na tekmi v Kranjski Gori. FOTO: Damjan Žibert

Poleg pobeglega Pavleka je bil pripor odrejen tudi nekdanjemu generalnemu sekretarju HSS Damirju Raosu, direktorici računovodskega podjetja, ki je sodelovalo s HSS, Boženi Meić Hrvoj, slovaški državljanki Martini Strezenicki ter za hrvaško pravosodje nedosegljivemu avstrijskemu in lihtenštajnskemu državljanu Georgu Mauserju. Uskok je že pred tem sporočil, da ni zahteval pripora za nekdanjega tiskovnega predstavnika HSS Nenada Erora, ki se po zaslišanju na Uskoku brani s prostosti.

Tožilstvo in policija sta po začetku preiskave sporočila, da šesterico sumita, da je iz zveze izvlekla skoraj 30 milijonov evrov, pri čemer naj bi približno tretjina končala na Pavlekovih računih v tujini.