Zimski športi

Imajo ga! Pavlek aretiran v Kazahstanu

Zagreb, 01. 05. 2026 09.48 pred 49 minutami 2 min branja 22

Avtor:
M.J.
Vedran Pavlek

Nekdanji prvi mož Hrvaške smučarske zveze Vedran Pavlek je bil aretiran v Kazahstanu, je potrdil hrvaški minister za pravosodje, upravo in digitalno preobrazbo Damir Habijan. Uskok "skupino ljudi" okoli Vedrana Pavleka bremeni, da je iz Hrvaške smučarske zveze (HSS) izvlekla 30 milijonov evrov, pri čemer naj bi tretjina denarja končala na računih v tujini.

Spomnimo, Vedran Pavlek je odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge, potem ko so hrvaški mediji objavili zgodbo o korupcijski aferi v HSS. Povod za kriminalistično preiskavo naj bi bil sicer dogodek med letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami, ko so cariniki na meji ustavili Nenada Erorja, glavnega logistika zveze, in v njegovem avtomobilu našli vrečo, polno denarja. Namesto Pavleka so za vršilca dolžnosti direktorja alpske reprezentance do konca sezone imenovali Gorana Račkija, trenerja hrvaške reprezentantke Leone Popović.

Vedran Pavlek
Vedran Pavlek
FOTO: Profimedia

Sodišče v Zagrebu je konec marca na predlog hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) odredilo enomesečni pripor za Pavleka in še štiri od skupno šestih osumljencev zaradi suma, da so iz HSS izčrpali več deset milijonov evrov. 

Denar naj bi izčrpavali na podlagi fiktivnih poslov HSS z offshore-podjetji v tujini, pri čemer naj bi tretjina sredstev končala na Pavlekovih računih v tujini. Preiskovalci sumijo, da so od leta 2014 iz HSS tako odtujili okoli 30 milijonov evrov.

Pavlek je bil v času, ko so na Hrvaškem pridržali preostale osumljence, v tujini, predvidoma od konca marca pa v Turčiji, kasneje pa se je "preselil" v Kazahstan, kjer pa so ga naposled ujeli. "Pričakujemo, da bodo po izvedbi postopkov v skladu z zakonodajo Kazahstana pristojni organi Pavleka v najkrajšem možnem času izročili Hrvaški. Vsa pristojna telesa usklajeno sodelujejo s kazahstanskimi oblastmi skladno z običajnimi postopki v takšnih primerih," je hrvaškim medijem, kot piše net.hr zaupal Habijan.

Interpolova tiralica za Pavlekom, osumljenim, da je iz Hrvaške smučarske zveze izvlekel skoraj 30 milijonov evrov, je bila razpisana konec marca.

Vedran Pavlek in Jure Košir na tekmi v Kranjski Gori.
Vedran Pavlek in Jure Košir na tekmi v Kranjski Gori.
FOTO: Damjan Žibert

Poleg pobeglega Pavleka je bil pripor odrejen tudi nekdanjemu generalnemu sekretarju HSS Damirju Raosu, direktorici računovodskega podjetja, ki je sodelovalo s HSS, Boženi Meić Hrvoj, slovaški državljanki Martini Strezenicki ter za hrvaško pravosodje nedosegljivemu avstrijskemu in lihtenštajnskemu državljanu Georgu Mauserju. Uskok je že pred tem sporočil, da ni zahteval pripora za nekdanjega tiskovnega predstavnika HSS Nenada Erora, ki se po zaslišanju na Uskoku brani s prostosti.

Tožilstvo in policija sta po začetku preiskave sporočila, da šesterico sumita, da je iz zveze izvlekla skoraj 30 milijonov evrov, pri čemer naj bi približno tretjina končala na Pavlekovih računih v tujini.

Razlagalnik

Uskok je kratica za Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Gre za specializiran organ hrvaškega državnega tožilstva, ki je bil ustanovljen za boj proti najhujšim oblikam kaznivih dejanj, kot so korupcija, organizirani kriminal, pranje denarja in zloraba položaja. Uskok ima pooblastila za preiskovanje kompleksnih primerov, v katere so pogosto vpletene osebe na visokih položajih v politiki, gospodarstvu ali javnih institucijah.

Izraz 'offshore podjetje' se nanaša na pravno osebo, ki je registrirana v državi ali jurisdikciji, kjer lastniki podjetja nimajo stalnega prebivališča ali kjer podjetje ne opravlja svoje glavne poslovne dejavnosti. Te države, pogosto imenovane davčne oaze, ponujajo ugodne davčne stopnje, visoko stopnjo finančne anonimnosti in manj stroge predpise o poročanju. Čeprav ustanovitev takšnih podjetij sama po sebi ni nezakonita, se pogosto uporabljajo za prikrivanje dejanskega lastništva, izogibanje davkom ali pranje denarja, pridobljenega s kaznivimi dejanji.

Interpolova tiralica (znana tudi kot 'rdeče obvestilo' ali 'Red Notice') je mednarodni poziv organom pregona po vsem svetu, naj poiščejo in začasno pridržijo osebo, za katero je bila izdana tiralica, do njene izročitve ali drugega pravnega postopka. Interpol sam nima lastnih policijskih sil za aretacije, temveč deluje kot komunikacijska platforma, ki povezuje policije 196 držav članic, da bi olajšal mednarodno sodelovanje pri pregonu osumljencev, ki so prestopili državne meje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
alpsko smučanje vedran pavlek

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

JanezNovak13
01. 05. 2026 10.44
"Uskok "skupino ljudi" okoli Vedrana Pavleka bremeni, da je iz Hrvaške smučarske zveze (HSS)" Zakaj HSS same velike črke? USKOK bi tudi moral imeti same velike črke.
mario7
01. 05. 2026 10.39
Saj to je za ukrajinca normalno da je kradel. Tam je to nacionalni šport.
mario7
01. 05. 2026 10.40
Tisti kateri več ukrade višje kotira-bolj je .cenjen
stanley
01. 05. 2026 10.33
Glede našega Uskoka so vsi kar naenkrat utihnili. Najglasnejši Demokrat Logar bi moral prevzeti notranje ministrstvo, da izpolni predvolilne obljube..
dark Cat
01. 05. 2026 10.30
Tale razlagalnik te pa lohk nasmeji
mijavci
01. 05. 2026 10.30
Pri nas pa Jankoviču sploh ni treba krast mu sami odpišemo 20 milijonov pol pa še pivo pa golaž dobi brezplačno. Upam da nova vlada mal skopira tale Hrvaški uskok.
BrezPitt
01. 05. 2026 10.35
A se bodo sami sebe aretirali?
mario7
01. 05. 2026 10.44
Koliko je pokradel jj ? Orožje Bih ,cro. Kam so šle polne vreče denarja? In seveda Patria...
dededetox
01. 05. 2026 10.28
Ne vem zakaj je Pavlek na udaru! Pa v Hrvatiji kradejo vsi. Razlika je v limitu: taksist lahko pride do par 100 eur dnevno, natakar jurja, lastnik lokala 3 jurje, Pavlek 30 miljonov, Plenki miljarda!!!
čevapgpt
01. 05. 2026 10.28
zavašnika pa niso 10 let v umagu našli...
krjola
01. 05. 2026 10.19
čakamo poročilo o Jankovicevem tradicionalnem antijanša predavanju na Rožniku....
dark Cat
01. 05. 2026 10.24
Pocaki, da ga tukaj sestavijo........drgac bo pa tko zaklenjen za komentirat🤟
BrezPitt
01. 05. 2026 10.38
Čakamo Stevotov in Logarjev nikoli z Janšo.
zmerni pesimist
01. 05. 2026 10.14
Tudi goloba bojo lovili po svetu
Greznica
01. 05. 2026 10.31
Ivana bojo tudi, brez skrbi, Izrael press
mario7
01. 05. 2026 10.35
Kaj je naredi? Pojasni prosim.
Rde?a pesa in hren
01. 05. 2026 10.13
Tale, ko pride domov, jih bo fajn fasal. A kako so ga dobili? Susjedi to znajo. Plenko je poklical svojega kolega tam in sta se zdilala. Plenko: ti meni Pavleka, jaz ga rabim, ker mi pronese poliitčne točke. Oljas Bekteno, aktualni premier Kazkhstana: ti meni malo keša, mogče kak trip v EU pri Uršuli, jaz tudi rabim.
jank
01. 05. 2026 10.13
Logarjev SKOK bi ga dobil že prej preden je začel krast!
patogen
01. 05. 2026 10.11
Hrvaška nas prehiteva po levi in po desni....
jank
01. 05. 2026 10.16
Res je, tam kradejo desničarji kot srake. Plenkoviću zmanjkuje ministrov, ker so v zaporu, toda nori folk še kar voli kriminalno združbo HDZ.
mario7
01. 05. 2026 10.36
Desničarje ja.
Groucho Marx
01. 05. 2026 10.38
To ni nič. Naši lewi dolgoprsti ministri in ministrice do zapora sploh ne pridejo.
